Наркодилеру уже сообщили о подозрении. Ему грозит тюрьма.

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У львовянина изъяли наркотики на пол миллиона гривен

В центре Львова 14 июля правоохранители задержали 30-летнего мужчину. У львовянина изъяли 7 пакетов с наркотиками и психотропами:

примерно 300 граммов метамфетамина;

300 граммов PVP;

300 граммов MDMA.

Общая стоимость веществ по ценам "черного рынка" составляет примерно 500 тысяч гривен. Правоохранители направили все наркотики на экспертное исследование.

Смотрите видео задержания наркодилера:

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Правоохранители проводят расследование

Следователи 15 июля сообщили злоумышленнику о подозрении в "незаконном производстве, приобретении, хранении или сбыте наркотиков, психотропов или их аналогов". Если вину задержанного докажут в суде, ему будет грозить от 6 до 10 лет в тюрьме с конфискацией имущества.

Вскоре суд изберет мужчине меру пресечения. Сейчас правоохранители проводят расследование. Они пытаются установить обстоятельства и людей, которые могли быть также причастны к сбыту наркотиков.

Смотрите фото, как у мужчины изъяли наркотики: