Об этом рассказала "слуга народа" Юлия Яцык. Она пояснила, что сейчас поступает информация и о других жутких инцидентах, связанных с этой воинской частью.

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Нардеп рассказала о другом смертельном случае

Учитывая это нардепы хотят инициировать проведение закрытого заседания правоохранительного комитета. Туда пригласят руководство Нацгвардии, МВД, Государственного бюро расследований и Специализированной военной прокураторы.

Мне известно, что был какой-то случай нанесения телесных повреждений военному. С переломами ребер, отбиванием внутренних органов. К сожалению, этот военный умер,

– отметила Яцык.

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