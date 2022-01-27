Про це розповіла "слуга народу" Юлія Яцик. Вона пояснила, що наразі надходить інформація й про інші моторошні інциденти, пов'язані із цією військовою частиною.

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Нардепка розповіла про інший смертельний випадок

З огляду на це нардепи хочуть ініціювати проведення закритого засідання правоохоронного комітету. Туди запросять керівництво Нацгвардії, МВС, Державного бюро розлідувань та Спеціалізованої військової прокуратори.

Мені відомо, що був якийсь випадок завдання тілесних ушкоджень військовому. З переломами ребер, відбиттям внутрішніх органів. На жаль, цей військовий помер,

– зазначила Яцик.

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