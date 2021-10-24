Это случилось ориентировочно в 23 часа вечера 23 октября возле торгового центра "Формаркет", на улице Небесной Сотни в Черновцах. Об этом сообщили в фейсбуке охранного агентства "Тигр".
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В Черновцах молодой человек набросился на охранников
Охранники торгового центра заметили возле помещения на лавочке двоих парней, которые распивали алкоголь. Поскольку такие действия нарушают законодательство и общественный порядок, работники охраны сделали замечание ребятам. Их попросили прекратить правонарушения или покинуть прилегающую территорию "Формаркет" и пить алкоголь там, где это разрешено.
Однако молодые люди отреагировали на замечание агрессивно, при этом один из правонарушителей ударил охранника. После этого правонарушителя задержали и передали работникам полиции,
– рассказали в службе охраны.
Кроме того, охранники вызвали скорую, так как молодой человек "был в состоянии сильного алкогольного или наркотического опьянения и вел себя крайне агрессивно".
Молодой человек распивал алкоголь возле торгового центра и вел себя агрессивно: смотрите видео
В охранной службе рассказали, что "закончилась эта история тем, что пришла мать парня и забрала его домой".
"Просим родителей уделять больше внимания воспитанию своих детей и чаще интересоваться тем, где, с кем и как они проводят свободное время!" – заметили в "Тигре".
Кратко о последних подобных случаях неадекватного поведения
- 4 октября участника АТО избили пьяные хулиганы. Так они отреагировали на его просьбу прилично вести себя на улице.
- 18 октября в Турке 17-летний парень в центре города избил несовершеннолетнего. После того, как на место происшествия приехали правоохранители и отвезли его в больницу, хулиган начал нападать и на них.
- 20 октября в Днепре на улице Европейская 4 парней набросились и избили мужчину. На место прибыла полиция, которая их задержала.