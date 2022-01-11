На скамье подсудимых, кроме Мангера, также был Алексей Левин. Экс-глава Херсонского облсовета проходил "детектор лжи".

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Защита Мангера настаивает на недостоверности полиграфа

По словам прокурора Андрея Синюка, этой процедуры Мангер всячески пытался избежать. Однако адвокаты подозреваемого отмечают, что, мол, полиграфия – неточная и сомнительная наука. Поэтому и результаты проверки, говорит сторона защиты, могут быть недостоверными.

Адвокаты пытаются "отбелить" экс-главу облсовета

Также адвокаты попытались обнародовать как можно больше достижений экс-главы Херсонского облсовета. Защитники перечисляли награды Мангера и его финансирование спортивных клубов.

4 февраля истекает срок меры пресечения

Прокурор отметил, что 4 февраля истекает срок меры пресечения. Обвинение будет подавать на продление срока содержания под стражей.

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