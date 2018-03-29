Детский сад горел в Донецкой области: эвакуировали 90 детей, есть пострадавшие среди взрослых
В городе Часов Яр, в Бахмутском районе Донецкой области, произошел пожар в здание детского сада.
Как сообщили местные спасатели, примерно в 11:50 28 марта им поступило сообщение о пожаре в здании детского дошкольного учреждения "Лесная сказка".
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Прибывшие на вызов пожарные обнаружили, что пожар произошел в одной из комнат на втором этаже садика.
Еще до прибытия спасателей из здания были эвакуированы 93 ребенка и 32 человека персонала дошкольного учреждения.
Правда, не обошлось без пострадавших. 57-летняя женщина, которая работала в детском саду логопедом-дефектологом, в панике пыталась как можно быстрее покинуть место пожара и выпрыгнула из окна 2-го этажа, в результате чего получили переломы костей таза. Ее госпитализировали в больницу в Бахмуте.
Причину пожара устанавливают.
На фото, которые обнародовала пресс-служба ГСЧС в Донецкой области, видно, насколько обгорели стены одной из комнат детсада.
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