"Добробут" открыл второе онкологическое отделение в Киеве

Медицинская сеть "Добробут" открыла еще одно онкологическое отделение на базе "Онко Колсантинг Центра".

Тем самым расширив возможности пациентов для диагностики и лечения рака в Украине.

Направление онкологии "Благосостояния"

Основная причина высокой смертности от онко-заболеваний в Украине — позднее выявление. Украинцы обращаются к врачам, когда лечение уже становится слишком трудоемким и дорогостоящим, и не гарантирует позитивного результата. При этом успех лечения на ранних стадиях составляет более 90%.

Год назад руководство медицинской сети "Добробут" приняло решение об открытии направления онкология. Клинический центр Онкологии предоставляет своим пациентам возможность прохождения медикаментозного лечения (химио-, таргетной и иммуно- терапии) на базе стационарного отделения. При этом "Добробут" осуществляет помощь пациентам с онкологией в режиме 24/7, что большая редкость для Украины.



Операционный блок центра оснащен современным оборудованием, которое позволяет проводить операции любой сложности с использованием малоинвазивных методов. Операции делают лучшие хирурги онкологи страны, попасть к которым очень сложно, а у пациентов “Добробута” есть возможность консультироваться и получать лечение у этих докторов. В 2021 году планируется открытие еще одного корпуса, специализирующегося на онкологии.



"Решение об открытии нового направление базировалось на потребности пациентов получать качественную и своевременную диагностику в комфортных условиях частного медучреждения. Отделение оснащено современным диагностическим оборудованием необходимым для постановки максимально точного диагноза, что способствует выявлению заболевания на ранних стадиях и значительно повышает шансы на выздоровление", - рассказал Кирилл Бурмич, онко-хирург, заместитель главного врача медицинского центра “Добробут”.

Основная миссия нового онкологического отделения - изменить отношение людей к данному заболеванию и на деле доказать, что ранняя диагностика продлевает жизнь. А благодаря инвестиционному партнерству с “Онко Консалтинг Центром”, медицинский центр “Добробут” сможет обеспечить максимально высокий уровень диагностики.

Важность ранней диагностики

Точная и своевременная диагностика - единственный способ свести негативные последствия онкологического заболевания к минимуму.



"К сожалению, даже здоровый образ жизни не всегда может уберечь человека от онкологии. Факторы, из-за которых человек может заболеть – генетическая предрасположенность и возраст, о чем люди иногда просто не знают. Выявить их поможет опытный врач. А единственный способ уберечь себя и своих близких – регулярно проходить обследования для ранней диагностики и своевременного лечения. Донести важность регулярных обследований, а также помочь научиться осознанно подходить к своему здоровью и здоровью близких - наша основная миссия", - поделился Кирилл Бурмич.

Для раннего обнаружения онкологических заболеваний регулярно проводят ряд диагностических мероприятий, скрининг.



Скрининг – это выявление онкологических заболеваний в общей популяции здорового населения. При этом стоит знать, что скрининг – это не то же самое, что ранняя диагностика. Диагностируют заболевание при проявлении первых симптомов, а скрининг необходимо проходить всем людям на разных этапах своей жизни независимо от симптомов, указывающих на возможное заболевание. В странах, где скрининги были внедрены в обязательные программы профилактического осмотра, значительно увеличилось количество успешного лечения рака шейки матки, рака молочной железы, рака толстой кишки и легких. Для раннего обнаружения онкологических заболеваний регулярно проводят ряд диагностических мероприятий, скрининг.Скрининг – это выявление онкологических заболеваний в общей популяции здорового населения. При этом стоит знать, что скрининг – это не то же самое, что ранняя диагностика. Диагностируют заболевание при проявлении первых симптомов, а скрининг необходимо проходить всем людям на разных этапах своей жизни независимо от симптомов, указывающих на возможное заболевание. В странах, где скрининги были внедрены в обязательные программы профилактического осмотра, значительно увеличилось количество успешного лечения рака шейки матки, рака молочной железы, рака толстой кишки и легких.

В "Добробуте" скрининги внедрены в общие чек-апы программы здоровья.

Диагностические возможности клиники "Добробут"

Объединение с клиникой "Онко Консалтинг Центр" расширяет возможности пациентов в получении качественной диагностики. Теперь в арсенале Клинического центра Онкологии “Добробут” современное диагностическое оборудование экспертного класса для проведения 36 видов различных обследований.

Один из наиболее точных и безопасных способов диагностики онкологических заболеваний является магнитно-резонансная томография. В Клиническом центре Онкологии "Добробут" единственный в Украине новейший МРТ аппарат TOSHIBA Vantage Titan 1.5T, который, благодаря своей конструкции, позволяет проводить диагностику человеку массой тела до 200 кг.

Не менее важна в диагностике онкологических заболеваний компьютерная томография. В отличие от "обыкновенного" рентгена КТ обследование дает возможность точно установить локализацию опухоли, увидеть ее плотность и предположить, какой характер образования. В "Добробуте" используют компьютерный томограф TOSHIBA Aquilion One. Его уникальность в том, что при проведении исследования врачи сразу получают 640 срезов изображения анатомического объекта с толщиной среза 0,5 мм. Благодаря чему можно выявить даже минимальные изменения в организме.



В Клиническом центре Онкологии "Добробут" используют новейший маммограф HOLOGIC SELENIA Dimansions производства США, который позволяет визуализировать мельчайшие новообразования размером от 50 мкм, позволяя обнаруживать заболевание молочной железы на самых ранних стадиях. Выиграть время – победить рак Время – важный фактор в лечении онкологии. Поэтому, наряду с ранней диагностикой, важно найти и эффективное лечение.



"Добробут" является одним из немногих медицинских центров в Украине, где внедрен стандарт проведения онкологического консилиума. В его состав входят ведущие онкологи Киева с международным опытом и признанием. Даже в мировой практике мультидисциплинарные комиссии – редкость, в то время как для "Добробута" – это обязательный золотой стандарт.

Мультидисциплинарная комиссия предоставит консультативный вывод ведущих специалистов в разработке персональной тактике лечения. Только консилиум решает: нужна операция или нет. Каждый онко-пациент "Добробута", независимо от стадии заболевания, проходит онкологический консилиум для выбора наилучших опций лечения.



Благодаря консилиуму пациент значительно экономит средства, а главное – выигрывает время.



Специалисты Клинического центра Онкологии “Добробут” утверждают: онкология – не приговор. Современное оборудование, ранняя диагностика, квалифицированный персонал, лучшие мировые методики лечения, опыт врачей и командные действия - необходимые условия для сохранения здоровья и жизни пациентов с онкологией, считают в "Добробуте". Мультидисциплинарная комиссия предоставит консультативный вывод ведущих специалистов в разработке персональной тактике лечения. Только консилиум решает: нужна операция или нет. Каждый онко-пациент "Добробута", независимо от стадии заболевания, проходит онкологический консилиум для выбора наилучших опций лечения.Благодаря консилиуму пациент значительно экономит средства, а главное – выигрывает время.Специалисты Клинического центра Онкологии “Добробут” утверждают: онкология – не приговор. Современное оборудование, ранняя диагностика, квалифицированный персонал, лучшие мировые методики лечения, опыт врачей и командные действия - необходимые условия для сохранения здоровья и жизни пациентов с онкологией, считают в "Добробуте".

Пройдите тест, специально разработанный онкологами Клинического центра Онкологии "Добробут", на определение склонности к онкозаболеваниям и группам рисков.