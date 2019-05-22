"Добробут" відкрив друге онкологічне відділення в Києві

Медична мережа "Добробут" відкрила ще одне онкологічне відділення на базі "Онко Колсантинг Центру".

Тим самим розширивши можливості пацієнтів для діагностики та лікування раку в Україні.

Напрямок онкології "Добробуту"

Основна причина високої смертності від онко-захворювань в Україні – несвоєчасне виявлення. Українці звертаються до лікарів, коли лікування вже стає занадто важким та дорогим, і не гарантує позитивного результату. При цьому успіх лікування на ранніх стадіях становить понад 90%.

Рік тому керівництво медичної мережі "Добробут" прийняло рішення про відкриття напрямку онкологія. Клінічний центр Онкології надає своїм пацієнтам можливість проходження медикаментозного лікування (хіміо-, таргетной і імуно-терапії) на базі стаціонарного відділення. При цьому "Добробут" здійснює допомогу пацієнтам з онкологією в режимі 24/7, що є рідкістю для України.

Операційний блок центру оздоблений сучасним обладнанням, яке дозволяє проводити операції будь-якої складності з використанням малоінвазивних методів. Операції роблять кращі хірурги онкологи країни, потрапити до яких дуже складно, а у пацієнтів "Добробуту" є можливість консультуватися і отримувати лікування у цих лікарів. У 2021 році планується відкриття ще одного корпусу, що спеціалізується на онкології.

"Рішення про відкриття нового напрямку базувалося на потребах пацієнтів отримувати якісну і своєчасну діагностику в комфортних умовах приватної медустанови. Відділення оздоблене сучасним діагностичним обладнанням необхідним для постановки максимально точного діагнозу, що сприяє виявленню захворювання на ранніх стадіях і значно підвищує шанси на одужання", – розповів Кирило Бурмич, онко-хірург, заступник головного лікаря медичного центру "Добробут".

Основна місія нового онкологічного відділення – змінити ставлення людей до захворювання і довести, що рання діагностика подовжує життя. А завдяки інвестиційному партнерству з "Онко Консалтинг Центром", медичний центр "Добробут" тепер зможе забезпечити максимально високий рівень діагностики.

Важливість ранньої діагностики

Точна і своєчасна діагностика – єдиний спосіб звести негативні наслідки онкологічного захворювання до мінімуму.

"На жаль, навіть здоровий спосіб життя не завжди може вберегти людину від онкології. Фактори, через які людина може захворіти – генетична схильність і вік, про що люди інколи просто не знають. Виявити їх допоможе досвідчений лікар. А єдиний спосіб уберегти себе і своїх близьких – регулярно проходити обстеження для ранньої діагностики та своєчасного лікування. Донести важливість регулярних обстежень, а також допомогти навчитися усвідомлено підходити до свого здоров'я та здоров'я близьких – наша основна місія", – поділився Кирило Бурмич.

Для раннього виявлення онкологічних захворювань регулярно проводять ряд діагностичних заходів, скринінг.

Скринінг – це виявлення онкологічних захворювань в загальній популяції здорового населення. При цьому варто знати, що скринінг – це не те ж саме, що рання діагностика. Діагностують захворювання при прояві перших симптомів, а скринінг необхідно проходити всім людям на різних етапах свого життя незалежно від симптомів, що вказують на можливе захворювання. У країнах, де скринінги були впроваджені в обов'язкові програми профілактичного огляду, значно збільшилась кількість успішного лікування раку шийки матки, раку молочної залози, раку товстої кишки і легенів.

У "Добробуті" скринінги впроваджені в загальні чек-апи програми здоров'я.

Діагностичні можливості клініки "Добробут"

Об'єднання з клінікою "Онко Консалтинг Центр" розширює можливості пацієнтів в отриманні якісної діагностики. Тепер в арсеналі Клінічного центру Онкології "Добробут" сучасне діагностичне обладнання експертного класу для проведення 36 видів різних обстежень.

Один з найбільш точних і безпечних способів діагностики онкологічних захворювань є магнітно-резонансна томографія. У Клінічному центрі Онкології "Добробут" єдиний в Україні новітній МРТ апарат TOSHIBA Vantage Titan 1.5T, який, завдяки своїй конструкції, дозволяє проводити діагностику людині масою тіла до 200 кг.

Не менш важлива в діагностиці онкологічних захворювань комп'ютерна томографія. На відміну від "звичайного" рентгена КТ обстеження дає можливість точно встановити локалізацію пухлини, побачити її щільність і припустити, який характер утворення. У "Добробуті" використовують комп'ютерний томограф TOSHIBA Aquilion One. Його унікальність в тому, що при проведенні дослідження лікарі одразу отримують 640 зрізів зображення анатомічного об'єкту з товщиною зрізу 0,5 мм. Завдяки цьому можна виявити навіть мінімальні зміни в організмі.

У Клінічному центрі Онкології "Добробут" використовують новітній мамограф HOLOGIC SELENIA Dimansions виробництва США, який дозволяє візуалізувати найдрібніші новоутворення розміром від 50 мкм, дозволяючи виявляти захворювання молочної залози на ранніх стадіях.

Виграти час – перемогти рак

Час – важливий фактор в лікуванні онкології. Тому, поряд з ранньою діагностикою, важливо вчасно знайти ефективне лікування.

"Добробут" є одним з небагатьох медичних центрів в Україні, в якому впроваджено стандарт проведення онкологічного консиліуму. До його складу входять провідні онкологи Києва з міжнародним досвідом і визнанням. Навіть у світовій практиці мультидисциплінарні комісії – рідкість, в той час як для "Добробуту" – це обов'язковий золотий стандарт.

Мультидисциплінарна комісія надасть консультативний висновок провідних фахівців у розробці персональної тактики лікування. Тільки консиліум вирішує: потрібна операція чи ні. Кожен онко-пацієнт "Добробуту», незалежно від стадії захворювання, проходить онкологічний консиліум для вибору найкращих опцій лікування.

Завдяки консиліуму пацієнт значно економить кошти, а головне – виграє час.

Фахівці Клінічного центру Онкології "Добробут" стверджують: онкологія – не вирок. Сучасне обладнання, рання діагностика, кваліфікований персонал, кращі світові методики лікування, досвід лікарів і командні дії – необхідні умови для збереження здоров'я і життя пацієнтів з онкологією, вважають в "Добробуті".

Пройдіть тест, спеціально розроблений онкологами Клінічного центру Онкології "Добробут", на визначення схильності до онкозахворювань та групи ризиків.