Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что такой уровень сотрудничества Москвы и Пхеньяна может быть опасным – прежде всего для Запада. Хотя он может не понравиться также и Китаю.

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Запад должен послать сигнал

Северная Корея уже оказала огромную военную поддержку России с начала полномасштабного вторжения. В частности передала примерно 4800 снарядов различных типов. Также КНДР продолжает производить оружие для России на своих предприятиях ВПК.

Альянс предусматривает то, что Москва и Пхеньян фактически должны защищать друг друга в случае агрессии. Это не может не настораживать,

– напомнил Мусиенко.

Когда формируется альянс, стороны согласовывают параметры, в частности, прямой военной помощи – отправки военных контингентов на помощь государству, которое в этом нуждается.

Главная интрига остается в том, будет ли Ким Чен Ын отправлять свою армию в рабство в Россию. Однако рисков в этой ситуации очень много, потому что это будет переход очередных "красных линий",

– подчеркнул он.

Запад должен послать определенный сигнал Путину и Ким Чен Ыну. Если Северная Корея и Россия официально пойдут на такие шаги, тогда идея Эммануэля Макрона по отправке военных контингентов в Украину может стать реальностью.

Имеет рычаги влияния

"Однако самое главное дождаться реакции Китая. Вероятно его не очень устраивает, что происходит формирование таких стратегических альянсов. Они уменьшают влияние Китая на Северную Корею", – заметил руководитель Центра военно-правовых исследований.

В том, что КНДР нашла себе нового партнера, есть риски для Китая. В мире будут упрекать Пекин, что он не только молча наблюдает за тем, что Россия ведет войну в Украине и не хочет нажать на Путина, чтобы он ее прекратил. Так еще и Китай устраивает формирование нового военного альянса.

"Если Китаю потребуется помешать альянсу России и Северной Кореи, он имеет рычаги влияния для этого. Пекин очень хорошо понимает режим и расклад сил в КНДР. Если же Ким Чен Ын решится пересечь определенные "красные линии", то Китай обязательно найдет серьезные аргументы, чтобы помешать ему это сделать. Главное, чтобы у Пекина была воля к этому", – резюмировал Александр Мусиенко.

Россия и КНДР подписали договор: что известно

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Москвы и Пхеньяна, в частности, предусматривает: