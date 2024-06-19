Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що такий рівень співпраці Москви і Пхеньяну може бути небезпечним – насамперед для Заходу. Хоча він може не сподобатись також Китаю.

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Захід має послати сигнал

Північна Корея вже надала величезну військову підтримку Росії з початку повномасштабного вторгнення. Зокрема передала приблизно 4800 снарядів різних типів. Також КНДР продовжує виробляти зброю для Росії на своїх підприємствах ВПК.

Альянс передбачає те, що Москва та Пхеньян фактично мають захищати один одного у випадку агресії. Це не може не насторожувати,

– нагадав Мусієнко.

Коли формується альянс, сторони погоджують параметри, зокрема, прямої військової допомоги – відправлення військових контингентів на допомогу державі, яка цього потребує.

Головна інтрига залишається в тому, чи буде Кім Чен Ин відправляти свою армію в рабство в Росію. Проте ризиків у цій ситуації дуже багато, тому що це буде перехід чергових "червоних ліній",

– наголосив він.

Захід має послати певний сигнал Путіну і Кім Чен Ину. Якщо Північна Корея і Росія офіційно підуть на такі кроки, тоді ідея Еммануеля Макрона щодо відправлення військових контингентів в Україну може стати реальністю.

Має важелі впливу

"Однак найголовніше дочекатися реакції Китаю. Імовірно його не дуже влаштовує, що відбувається формування таких стратегічних альянсів. Вони зменшують вплив Китаю на Північну Корею", – зауважив керівник Центру військово-правових досліджень.

В тому, що КНДР знайшла собі нового партнера, є ризики для Китаю. В світі будуть закидати Пекіну, що він не тільки мовчки спостерігає за тим, що Росія веде війну в Україні і не хоче натиснути на Путіна, щоб він її припинив. Так ще й Китай влаштовує формування нового військового альянсу.

"Якщо Китаю буде потрібно зашкодити альянсу Росії та Північної Кореї, він має важелі впливу для цього. Пекін дуже добре розуміє режим та розклад сил в КНДР. Якщо ж Кім Чен Ин наважиться перетнути певні "червоні лінії", то Китай обов'язково знайде серйозні аргументи, щоб завадити йому це зробити. Головне, щоб у Пекіна була воля до цього", – резюмував Олександр Мусієнко.

Росія та КНДР підписали договір: що відомо

Договір про всеосяжне стратегічне партнерство Москви та Пхеньяна, зокрема, передбачає: