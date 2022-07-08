Где искать защиту от проявлений насилия? В рамках программы UNFPA, Фонда ООН в области народонаселения при поддержке CERF предложили варианты действий. В первую очередь рассказали историю юной мамы Анжелики о ее пути к жизненным переменам.

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Анжелика и ее будущий муж Олег познакомились подростками. Уже в 15 лет девушка испытала первые проявления насилия. "Иногда он кричал на меня, психологически давил. А я терпела. Когда мужчина впервые поднял на меня руку, я убеждала себя, что "просто так получилось". В 16 Анжелика забеременела и пара поженилась. Но даже рождение сына не изменило ситуацию, отношения только ухудшились. Олег злоупотреблял алкоголем, работать отказывался. Юной девушке пришлось содержать семью своими силами. Анжелика принималась за любую работу: работала и на заводе, и в супермаркете, и промоутером стартовых пакетов мобильной связи.

В то же время агрессия ее мужа росла. Он бил Анжелику руками и ногами, даже когда та держала восьмимесячного малыша. Это стало последней каплей: молодая мама решила больше не терпеть и ушла от мужа-объюзера. С малышом, без работы и перспектив, она обратилась за помощью. Карьерная советница хаба "Разорви круг", созданного при поддержке UNFPA, помогла Анжелике справиться с эмоциями и устроиться на бесплатные курсы маникюра. Сейчас женщина работает мастером маникюра и любит то, чем занимается. Кроме того, Анжелика снова влюбилась и поняла, что отношения могут строиться на взаимном уважении.

Физическое и психологическое насилие все четыре года, которые она была в браке, Анжелика терпела только из-за страха осуждения со стороны знакомых. К сожалению, это повлияло на развитие ребенка: "Сын плохо реагирует на громкие звуки. Иногда сильно нервничает без причины". Решение разорвать круг насилия стало единственно верным, и сейчас Анжелика счастлива в новых отношениях, а также профессионально реализована.



Личный план безопасности / Инфографика UNFPA

Какова ситуация с домашним насилием в Украине

От физического насилия дома в Украине ежегодно страдают более 1,8 миллиона женщин. И только 10% из них обращаются за помощью.

Исследование Фонда ООН в области народонаселения (2021 год) свидетельствует: 80% украинцев считают, что женщина не должна "закрывать глаза" на насилие со стороны мужчины ради сохранения семьи. Портрета пострадавших от домашнего насилия нет. От него страдают женщины и мужчины всех возрастов, которые живут в городах и селах, имеют разный уровень образования и заработка. В то же время существует закономерность, связанная с экономическим положением: финансово зависимые женщины страдают от домашнего насилия чаще и реже обращаются за помощью. Причина страха и молчания женщин – неуверенность в возможности самостоятельно обеспечивать себя и детей.

Кроме того, большинство женщин, пострадавших от физического или сексуального насилия, ощутили также психологическое давление. Обидчики могут ограничивать женщин в общении с друзьями и близкими, контролировать мобильный телефон и личную переписку, запрещать выходить из дома.

Особенно остро проблема домашнего насилия проявляется сейчас во время полномасштабной войны на территории Украины. Психолог мобильной бригады социально-психологической помощи в городе Луцк Виктория Майструк объясняет: социальное напряжение обидчики могут "сгонять" внутри семьи. Ярость и агрессию, в частности, может провоцировать потеря работы и недоступность привычных, базовых вещей.

Несмотря на войну, оправдания насилию нет. К тому же сейчас есть много путей преодоления насилия и начала новой жизни. В частности, национальная бесплатная "горячая линия" предотвращения домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации предоставляет непрерывные психологические консультации по номеру 116123. Кол-центр работает при поддержке Фонда ООН в области народонаселения на базе ОО "Ла Страда". Работает правительственный колл-центр под номером 15 47. Также создано 30 бригад социально-психологической помощи пострадавшим от домашнего и гендерно обусловленного насилия в 17 городах Украины. Социальные работники и психологи таких бригад оказывают экстренную и плановую помощь как местному населению, так и внутренне перемещенным лицам.



Куда обращаться в случае домашнего насилия / Инфографика UNFPA

Как защитить себя в случае домашнего насилия

"Во-первых, не нужно бояться и стесняться обратиться за помощью. Люди, особенно в маленьких городах, где все друг друга знают, боятся широкой огласки. На самом же деле ваше окружение сегодня поговорит, а завтра забудет. Терпеть издевательства из-за страха осуждения не стоит. Каждый из нас имеет право прожить счастливую жизнь. Стоит набраться сил и поверить в то, что тебя поддержат", – отмечает специалист по социальной работе мобильной бригады социально-психологической помощи в городе Луцк Наталия Журавлева.

Когда потерпевшие решаются рассказать о своем опыте, делятся переживаниями и опасениями, они словно освобождаются от напряжения, ощущают облегчение, добавляет Наталья.

Одна из клиенток Виктории Майструк и Натальи Журавлевой призналась: сначала ей было очень стыдно вызвать полицию и рассказать о своей проблеме. Однако уже на следующий день домой к женщине приехали специалисту социально-психологической помощи и проконсультировали ее. Если бы после вызова полиции женщину не направили в компетентные службы, она могла бы опустить руки и продолжать терпеть насилие. Пострадавшая получила психологическую и юридическую помощь. Теперь она знает, что в любой момент может просто позвонить по телефону туда, где ей подскажут, как лучше поступить в той или иной ситуации.

"Общаясь с этой женщиной, я слышу в ее голосе нотки возвышения и веры в себя. Человек больше не боится отстаивать свои права", – добавляет психолог Виктория Майструк.

Статья подготовлена в рамках программы гуманитарного реагирования UNFPA, Фонда ООН в области народонаселения, при поддержке CERF (Central Emergency Response Fund). Автор: Ольга Татохина

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