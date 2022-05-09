Российским оккупантам не удастся избежать ответственности за те страшные преступления, которые они совершали против мирных украинцев. Массовые расстрелы, пытки, изнасилования – в мире звучит все больше заявлений о геноциде украинского народа.
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Очередное подозрение оккупанту
Старшему лейтенанту, командиру мотострелковой роты 15-й "миротворческой" бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа вооруженных сил России заочно объявлено подозрение в жестоком обращении с гражданским населением.
Как выяснило следствие, офицер находился в селе Мокрец, которое некоторое время было под оккупацией россиян. Подозреваемый вместе с двумя сообщниками из российской армии взял в плен двух мирных украинцев, которые не имели оружия и не участвовали в боевых действиях.
Этот старший лейтенант провел незаконный допрос, во время которого унижал пленных. Он требовал, чтобы мужчины предоставили данные о воинах ВСУ, бойцах теробороны и проукраинских жителях села. Когда же оккупант не услышал нужной для себя информации, надел тактические перчатки и бил пленных по лицу и голове. Впоследствии их заставили раздеться и спуститься в подвал.
Сообщается, что на сайте российских Вооруженных сил этот преступник является "примером мужества и героизма", которые он проявил в войне против Украины.
Преступления россиян против украинцев: последние новости
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- Украина обязательно найдет каждого подонка, который совершал преступления против мирных украинцев. В частности, уже удалось выяснить причастность к зверствам в Буче чеченцев, псковских десантников и подразделения Росгвардии "Витязь". Наши разведчики и правоохранители делают все для того, чтобы ни один российский преступник не ушел от справедливой казни за свои деяния.
- Под Вышгородом обнаружили тела мужчин, которых убили российские оккупанты. Экспертиза показала, что их расстреляли, затем переехали танком.
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