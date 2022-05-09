Російським окупантам не вдасться уникнути відповідальності за ті страшні злочини, які вони коїли проти мирних українців. Масові розстріли катування, зґвалтування – світі лунає все більше заяв про геноцид українського народу.
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Чергова підозра окупанту
Старшому лейтенанту, командиру мотострілецької роти 15-ої "миротворчої" бригади 2-ої гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу збройних сил Росії заочно оголошено підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням.
Як з'ясувало слідство, офіцер перебував у селі Мокрець, яке певний час було під окупацією росіян. Підозрюваний разом із двома спільниками з російської армії взяв у полон двох мирних українців, які не мали зброї та не брали участі у бойових діях.
Цей старший лейтенант провів незаконний допит, під час якого принижував полонених. Він вимагав, щоб чоловіки надали дані про воїнів ЗСУ, бійців тероборони та проукраїнських мешканців села. Коли ж окупант не почув потрібної для себе інформації, то одягнув тактичні рукавиці та бив полонених по обличчю та голові. Згодом їх змусили роздягнутися та спуститися у підвал.
Повідомляється, що на сайті російських Збройних сил цей злочинець є "взірцем мужності та героїзму", які він проявив у війні проти України.
Злочини росіян проти українців: останні новини
- ООН проводить розслідування злочинів російських окупантів проти мирного населення в Україні. В організації почали говорити про те, щоб визнати звірства окупантів воєнними злочинами.
- Україна обов'язково знайде кожного покидька, котрий чинив злочини проти мирних українців. Зокрема, вже вдалося з'ясувати причетність до звірств у Бучі чеченців, псковських десантників та підрозділу Росгвардії "Витязь". Наші розвідники та правоохоронці роблять усе для того, щоб жоден російський злочинець не уникнув справедливої кари за свої діяння.
- Під Вишгородом виявили тіла чоловіків, яких вбили російські окупанти. Експертиза показала, що їх розстріляли, а потім переїхали танком.
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