Джонсон ехал в Киев поездом. В Укрзализныце отметили, что обрадовались возвращению премьера в Украину.

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Джонсону передали письмо мальчика, эвакуированного из Мариуполя.

В Укрзализныце рассказали, что Джонсон был одним из первых и ярких пассажиров дипломатических поездов. После встречи с президентом Владимиром Зеленским премьер Великобритании посетил выставку "Спасая будущее". Ее посвятили миллиону детей, отправленных по железной дороге в безопасные места во время войны.

Железнодорожники воспользовались случаем и в ответ на майское письмо господина Джонсона всем украинским детям передали ему письмо и фото от 6-летнего Ильи, эвакуированного из Мариуполя,

– рассказали в компании.

Джонсону передали оригинал и перевод. Однако в поезде оказалось, что британский премьер умеет читать по-украински.

Ценим наших союзников и обеспечиваем им возможность посещать Киев в безопасности и с комфортом! – подытожили в Укрзалізниці.

Смотрите фото, как Джонсон посещал выставку "Спасая будущее" / Фото Укрзалізниці

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Что известно о приезде Джонсона

Джонсон внезапно посетил Киев 17 июня. В предыдущий раз он посетил украинскую столицу в апреле. По информации Sky News , премьер должен был поехать на большой саммит в английском городе Донкастер, но в последний момент отказался.

Джонсон сразу встретился с Зеленским. Политики посетили Свято-Михайловский Златоверхий монастырь и выставку уничтоженной военной техники российских кафиров на Михайловской площади. Также Зеленский и Джонсон обсудили ряд важных вопросов , в частности:

необходимость поставки тяжелого оружия и систем ПВО,

финансовую и экономическую поддержку,

гарантии безопасности для Украины,

необходимость компенсации Россией нанесенного ущерба.

Британский премьер заверил, что его страна будет продолжать предоставлять Украине вооружение и организовывать подготовку военных. Джонсон предлагает учить по 10 тысяч украинских солдат каждые 120 дней.

Также премьер отметил, что понимает, почему украинские власти и народ не хотят идти на компромиссы с захватчиками.

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