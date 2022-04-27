Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем твиттере. Он отметил, что этот шаг является беспрецедентным жестом поддержки Украины во время войны.

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Обратите внимание, что Европейский Союз никогда не принимал такие масштабные меры по либерализации торговли ни к одной стране мира.

Шмыгаль рассказал, что украинские власти ввели переговоры с европейскими коллегами об отмене пошлин еще раньше.

Для нашего бизнеса это открывает дополнительные возможности, а наша продукция становится более конкурентоспособной на европейском рынке. Об отмене пошлин мы вели переговоры с нашими европейскими коллегами, и мы благодарны за то, что они услышали нас и поддержали Украину.

– подчеркнул премьер-министр.

По словам Дениса Шмыгаля, украинское правительство имеет договоренности и ведет переговоры с Польшей, Румынией, Литвой, Германией и другими странами, чтобы иметь каналы пропуска для экспорта в порты этих стран.

"Мы разрушили планы врага на полную блокаду нашей экономики", – резюмировал он.

Премьер сообщил, что Украина будет работать над тем, чтобы кроме стран ЕС и Великобритании решение об отмене пошлин на украинскую продукцию приняли и другие союзники нашего государства.

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