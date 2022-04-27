Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму твітері. Він зауважив, що цей крок є безпрецедентним жестом підтримки України в час війни.

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Зауважте, що Європейський Союз ніколи раніше не вживав таких масштабних заходів із лібералізації торгівлі щодо жодної країни світу.

Шмигаль розповів, що українська влада ввела перемовини з європейськими колегами про скасування мита ще раніше.

Для нашого бізнесу це відкриває додаткові можливості, а наша продукція стає більш конкурентоздатною на європейському ринку. Про скасування мит ми вели перемовини з нашими європейськими колегами й ми вдячні, що вони почули нас та підтримали Україну,

– наголосив прем'єр-міністр.

За словами Дениса Шмигаля, український Уряд має домовленості й веде переговори з Польщею, Румунією, Литвою, Німеччиною та іншими країнами, щоб мати канали пропуску для експорту порти цих країн.

"Ми зруйнували плани ворога на повну блокаду нашої економіки", – резюмував він.

Прем'єр повідомив, що Україна буде працювати над тим, щоб, окрім країн ЄС та Великої Британії, рішення про скасування мит на українську продукцію ухвалили й інші союзники нашої держави.

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