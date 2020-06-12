"Фармак" считает, что обе фирмы как ведущие отечественные производители лекарственных средств с европейским вектором развития способны добросовестно конкурировать на рынке, а не вести бесконечные судебные тяжбы.

АО "Фармак" обратилось с открытым письмом к фармацевтической фирме "Дарница" по поводу спора и судебных разбирательств относительно прав интеллектуальной собственности на торговую марку "Корвалол Corvalolum" и предложило сделать собственное название препарата, вместо того, чтобы использовать чужое. А все деньги, которые "Дарница" тратит на суды, может направить на популяризацию своего продукта.

Весь текст открытого письма можно найти на сайте компании "Фармак".

Уже 15 лет длится спор между сторонами относительно названия популярного и хорошо известного препарата.

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2 июня Верховный Суд в очередной раз вернул дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. С 2005 года спор между сторонами остается все еще не урегулированным, и только запускается по новому кругу. Соответственно, за все годы судебных тяжб трудно понять и предсказать, когда Фемида вынесет окончательный вердикт.

Компания "Фармак" и в дальнейшем будет защищать свои законные права на хорошо известную марку "Корвалол", используя все законные средства защиты. В то же время мы считаем, что "Фармак" и "Дарница" как ведущие отечественные производители лекарственных средств с европейским вектором развития способны добросовестно конкурировать на рынке, а не вести бесконечные судебные тяжбы,

– говорится в открытом письме.

К слову, АО "Фармак" как правопреемник Киевского химико-фармацевтического завода им. М. Ломоносова, создало название "Корвалол" более 60 лет назад.

"Все это время компания вкладывала интеллектуальные, человеческие и имущественные ресурсы в поддержание высокого качества и эффективности лекарственного средства под этим брендом. Благодаря "Фармак" марка "Корвалол" хорошо известна в Украине, а также стала популярной в более чем 16 странах. Монополии на это лекарственное средство нет ни в Украине, ни в мире. Каждый производитель может выпускать его под собственным брендом", – говорится в обращении "Фармак".

"Фармак" в своем письме подчеркивает необходимость придерживаться принципов добросовестной конкуренции на рынке и не использовать чужие обозначения.

Мы уверены, что фармацевтическая фирма "Дарница", которая имеет опыт судебных процессов по защите своих прав интеллектуальной собственности на обозначения, разделяет эту позицию,

– подчеркнули в письме.

"Фармак" предложила фармацевтической фирме "Дарница" выбрать собственное название для своего лекарственного средства, которая не будет похожей на торговую марку "Корвалол" АО "Фармак".

В то же время ресурсы, которые компания тратит на судебные процессы, можно направить на популяризацию этого препарата, который, мы убеждены, сможет стать настоящим конкурентом для бренда "Корвалол".

В письме АО "Фармак" также отметила, что такой сценарий развития событий покажет всем заинтересованным сторонам, что рынок лекарств в Украине является цивилизованным и в стране уважают права интеллектуальной собственности.

"А это, в свою очередь, является необходимым условием и лучшим примером для привлечения инвестиций в отрасль. И наоборот, мы уверены, что длительное рассмотрение дела по бренду "Корвалол", который уже вышел за все разумные сроки рассмотрения, вредит инвестиционному климату страны. Мы призываем фармацевтическую фирму "Дарница" продемонстрировать свою готовность к поискам компромисса ради европейского будущего Украины. В Украине, как и во всем мире, фармацевтика сейчас находится на передовой, и людям нужны качественные, эффективные и доступные лекарства, поэтому фармацевтические компании работают в интересах страны и каждого ее жителя", – говорится в открытом письме.