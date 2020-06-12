"Фармак" вважає, що обидві фірми як провідні вітчизняні виробники лікарських засобів із європейським вектором розвитку здатні добросовісно конкурувати на ринку, а не вести нескінченні судові тяжби.

АТ "Фармак" звернулось з відкритим листом до фармацевтичної фірми "Дарниця" через спір та судові розгляди щодо прав інтелектуальної власності на торгову марку "Корвалол Corvalolum" та запропонував зробити власну назву препарату, замість того, щоб використовувати чужу. А всі гроші, які "Дарниця" витрачає на суди, може направити на популяризацію свого продукту.

Увесь текст відкритого листа можна знайти на сайті компанії "Фармак".

Вже 15 років триває спір між сторонами щодо назви популярного і добре відомого препарату.

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2 червня Верховний Суд в черговий раз повернув справу на новий розгляд до суду першої інстанції. З 2005 року спір між сторонами залишається все ще не врегульованим, і лише запускається по-новому колу. Відповідно, за всі роки судових тяжб важко зрозуміти та передбачити, коли Феміда винесе остаточний вердикт.

Компанія "Фармак" і надалі буде захищати свої законні права на добре відому марку "Корвалол", використовуючи всі законні засоби захисту. У той же час ми вважаємо, що "Фармак" і "Дарниця" як провідні вітчизняні виробники лікарських засобів з європейським вектором розвитку здатні сумлінно конкурувати на ринку, а не вести нескінченні судові тяжби,

– йдеться у відкритому листі.

До слова, АТ "Фармак" як правонаступник Київського хіміко-фармацевтичного заводу ім. М. Ломоносова, створив назву "Корвалол" понад 60 років тому.

"Весь цей час компанія вкладала інтелектуальні, людські та майнові ресурси в підтримку високої якості та ефективності лікарського засобу під цим брендом. Завдяки "Фармак" марка "Корвалол" добре відома в Україні, а також стала популярною в більш ніж 16 країнах. Монополії на цей лікарський засіб немає ні в Україні, ні в світі. Кожен виробник може випускати його під власним брендом", – йдеться в зверненні "Фармак".

"Фармак" у своєму листі наголошує на необхідності дотримуватися принципів добросовісної конкуренції на ринку та не використовувати чужі позначення.

Ми впевнені, що фармацевтична фірма "Дарниця", яка має досвід судових процесів щодо захисту своїх прав інтелектуальної власності на позначення, поділяє цю позицію,

– підкреслили в листі.

"Фармак" запропонував фармацевтичній фірмі "Дарниця" вибрати власну назву для свого лікарського засобу, яка не буде схожою на торгову марку "Корвалол" АТ "Фармак".

В той же час ресурси, які компанія витрачає на судові процеси, можна направити на популяризацію цього препарату, який, ми переконані, зможе стати справжнім конкурентом для бренду "Корвалол".

У листі АТ "Фармак" також зазначила, що такий сценарій розвитку подій покаже всім зацікавленим сторонам, що ринок ліків в Україні є цивілізованим і в країні поважають права інтелектуальної власності.

"А це, в свою чергу, є необхідною умовою і найкращим прикладом для залучення інвестицій в галузь. І навпаки, ми впевнені, що тривалий розгляд справи по бренду "Корвалол", який вже вийшов за всі розумні терміни розгляду, шкодить інвестиційному клімату країни. Ми закликаємо фармацевтичну фірму "Дарниця" продемонструвати свою готовність до пошуків компромісу заради європейського майбутнього України. В Україні, як і в усьому світі, фармацевтика зараз знаходиться на передовій, і людям потрібні якісні, ефективні та доступні ліки, тому фармацевтичні компанії працюють в інтересах країни і кожного її жителя", – йдеться у відкритому листі.