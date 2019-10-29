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      Компания "Фармак" познакомила с историей производства лекарственного средства "Корвалол"

      Новая тема 24 Читати новину українською

      Борьба за бренд продолжается. Компания "Фармак" более 15 лет пытается доказать право собственности на торговую марку "Корвалол".

      Еще в 2010 хозяйственные суды всех инстанций постановили – "Фармак" – единственный производитель этих лекарств, однако компания "Дарница" продолжает выпускать препарат с аналогичным названием. Чтобы расставить все точки над "і", журналистов пригласили ознакомиться с процессом производства этого препарата.

      "Создание бренда – это очень сложная работа, чтобы донести до конечного потребителя информацию о преимуществах продукта. Сейчас происходит такая ситуация, когда на это название претендует еще один производитель. Да, это очень легкий путь, но мы все же находимся на нормальном, урегулированном и цивилизованном рынке. И очень хотелось бы, чтобы эти правила, писаные и неписаные, чтобы они соответствовали действительности и такие вещи не происходили", – рассказала директор по маркетингу и продажам АО "Фармак" Сусана Халилова.

      Единственным производителем лекарственного средства "Корвалол", что является аналогом немецкого "Валокордина", с середины прошлого столетия был химико-фармацевтический завод имени Ломоносова. В 1991 году правопреемником предприятия стала компания "Фармак", которая и продолжила производство "Корвалола". В то же время, о монополии на рынке речь не идет, утверждают юристы.

      "Сам продукт-лекарственное средство "Корвалол" - он абсолютно не защищен каким-то правами интеллектуальной собственности, то есть любой производитель, разработавший этот препарат, зарегистрировал, разработал досье, прошел все разрешительные процедуры, имеет право производить. Главное условие в том, что должен разработать свой собственный бренд, создать собственную марку под которой производить этот продукт. Поэтому монополии не может существовать на рынке. Альтернатива всегда есть и альтернатива есть в виде добросовестной конкуренции", – отметил директор по правовому обеспечению АО "Фармак" Дмитрий Таранчук.

      Ныне торговая марка "Корвалол" защищена в 15 странах Европы и Средней Азии. Поэтому производитель планирует и дальше отстаивать свою интеллектуальную собственность в суде.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Лекарства
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