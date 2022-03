Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает 24 канал. В то же время она сообщила, что в настоящее время россияне снизили темпы своей активности, продвижение вглубь территории Украины, но не отказываются от своих планов по наступлению.

Обратите внимание Международный легион: для ускорения отбора иностранных защитников был создан сайт

Приоритет – люди с боевым опытом.

Согласно информации Анны Маляр, работает также колл-центр, 20 англоязычных операторов отвечают на звонки и направляют желающих, желающих присоединиться и защищать Украину.

В настоящее время формирование "Интернационального легиона" в процессе, оно продолжается. Мы должны понимать, что это чувствительная информация. Это касается прежде всего безопасности людей, приехавших защищать Украину,

– сказала Анна Маляр.

"Все, что мы можем сказать, что это тысячи людей, это поддержка по всему миру", – заявила заместитель министра обороны Украины.

В первые дни создания "Интернационального легиона" уже было около 2 тысяч обращений, сейчас их уже значительно больше. Анна Маляр подчеркнула, что отбор защитников в "Интернациональный легион" осуществляют специалисты, приоритет предоставляют лицам, имеющим боевой опыт.

Сайт для подачи заявок на поступление в International Legion for the Territorial Defence of Ukraine – по ссылке.

Как поступить в интернациональный легион / Инфографика 24 каналу

