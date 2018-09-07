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Фотофакт: В Москве развернули гигантский баннер в поддержку Сенцова

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Голодовка Олега Сенцова: плакат в его поддержку развернули в Москве
Голодовка Олега Сенцова: плакат в его поддержку развернули в Москве / Новая газета

7 сентября возле Киевского вокзала в Москве появился огромный баннер с изображением незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

Активисты развернули плакат, на котором изображено лицо Олега Сенцова, на 117-й день его голодовки.

Смотрите также: Под администрацией Путина российские активисты проводят пикеты в поддержку Сенцова

Как пишет издание "Новая газета", баннер с изображением украинского режиссера появился на площади Европы в Москве неподалеку от здания Киевского вокзала.

Хотя сначала планировалось, что акцию в поддержку Сенцова 7 сентября проведут возле памятника Тарасу Шевченко.

Однако впоследствии организаторы акции решили перенести место проведения из-за присутствия сотрудников российской полиции.

Акция у Киевского вокзала длилась недолго, а рядом также были замечены правоохранители.

Накануне одиночные пикеты на поддержку Сенцова провели под администрацией Путина в Москве.

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Ранее сестра Олега Сенцова Наталья Каплан призвала всех неравнодушных писать письма поддержки ее брату. По этому поводу она дала конкретные советы, как писать, чтобы письмо прошло цензуру и дошло до адресата.

Напомним, незаконно осужденный в России к 20 годам лишения свободы украинский режиссер Олег Сенцов 14 мая объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.

Теги: Новости Украины Новости России Олег Сенцов Москва голодовка
Источник: 24 Канал
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