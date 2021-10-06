Об этом в комментарии 24 каналу сообщил спикер МИД Олег Николенко. Он отметил, что посольство Украины уже занимается этим делом и оказывает консульскую и правовую помощь.
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Посольство Украины уже занялось делом
Наш гражданин обеспечен адвокатом и переводчиком. Консулы контактируют с французскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств,
– подчеркнул спикер МИД,
Отметим, что ранее французские СМИ сообщали о судне, которое перевозило около одной тонны кокаина. На такую находку наткнулись французские таможенники.
Задержали весь экипаж – 20 человек
Сразу задержали и весь экипаж из 20 человек, в составе которого были граждане России, Филиппин, Египта, Эфиопии и Украины. Судно шло под флагом Либерии из Бразилии. Пока что TRUDY под арестом в порту Дюнкерка.
Тем временем В Киеве полицейские задержали иностранку, торговавшую наркотиками через интернет
Ранее украинца задержали в Нидерландах
Отметим, что ранее гражданина Украины задержали в Нидерландах. Капитана парусного судна подозревают в перевозке нелегальных мигрантов по морю. Пока мужчину взяли под стражу на 2 месяца.