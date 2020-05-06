Где делись 300% надбавки врачам: ответ Степанова

Медработники, которые лечат больных коронавирусом, все получат 300% оклада. В Минздраве говорят, что деньги перечислили, однако их неправильно распределили на местах.

300% виплат лікарям, що борються з коронавірусом, виплачуватиумть за різними механізмами у березні та квітні. Про це повідомив на брифінгу глава МОЗ Максим Степанов, інформує 24 канал.

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Що стосується березня: ще 2 квітня мною був підписаний наказ щодо виплати 300% окладів нашим медичним працівникам, які працюють з COVID-19. Були перераховані всі кошти на місця – ще в середині квітня. Щоб всі без виключеня медпрацівники, незалежно від того, де вони працюють – на стаціонарі, швидкій допомозі, змогли отримати 300%,

– сказав Степанов.

Проте у МОЗ надійшли сигнали, що медики у регіонах грошей не отримали, або отримали замало. Степанов каже, що провів селекторну нараду з заступниками голів ОДА та очільниками обласних департаментів охорони здоров'я.

Я був шокоаваний тим, що вони почали мені розповідати. Вони почали шукати різні якісь коми: там ми рахували по такій постанові, а там – по такій. Це набір відмовок, чому вони не перахували у повному обсязі, а перерахували за відпрацьований час,

– повідомив міністр.

300% надбавки, обіцяє Степанов, кожен медпрацівник отримає найближчим часом. З 1 квітня нарахування відбуватиметься за іншим механізмом, виплати заклали у так званий тариф COVID-19.

Є 4 пакети: стаціонари, екстрена меддпомога, мобільні бригади, які виїджджають до хворого, щоб робити ПЛР-тестування, ще лікарні, які не належать до лікарень першої хвилі, проте мали хворих на коронавірус. Вони всі повинні отримати підвищену зарплату,

– запевнив Степанов.

Усі виплати передбачені у договорах, які укладає Національна служба здоров'я України. Укласти договори з медзакладами повинні протягом 1 – 2 днів і перерахувати кошти.

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