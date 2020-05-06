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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МЕДИЦИНСКАЯ РЕФОРМА КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МЕДИЦИНСКАЯ РЕФОРМА КОРОНАВИРУС COVID-19

      Где делись 300% надбавки врачам: ответ Степанова

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      Когда выплатят 300% оклада врачам - ответ МОЗ
      У МОЗ обіцяють виплатити усі надбавки медикам / Hromadske

      Медработники, которые лечат больных коронавирусом, все получат 300% оклада. В Минздраве говорят, что деньги перечислили, однако их неправильно распределили на местах.

      300% виплат лікарям, що борються з коронавірусом, виплачуватиумть за різними механізмами у березні та квітні. Про це повідомив на брифінгу глава МОЗ Максим Степанов, інформує 24 канал.

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      Що стосується березня: ще 2 квітня мною був підписаний наказ щодо виплати 300% окладів нашим медичним працівникам, які працюють з COVID-19. Були перераховані всі кошти на місця – ще в середині квітня. Щоб всі без виключеня медпрацівники, незалежно від того, де вони працюють – на стаціонарі, швидкій допомозі, змогли отримати 300%,
      – сказав Степанов.

      Проте у МОЗ надійшли сигнали, що медики у регіонах грошей не отримали, або отримали замало. Степанов каже, що провів селекторну нараду з заступниками голів ОДА та очільниками обласних департаментів охорони здоров'я.

      Я був шокоаваний тим, що вони почали мені розповідати. Вони почали шукати різні якісь коми: там ми рахували по такій постанові, а там – по такій. Це набір відмовок, чому вони не перахували у повному обсязі, а перерахували за відпрацьований час,
      – повідомив міністр.

      300% надбавки, обіцяє Степанов, кожен медпрацівник отримає найближчим часом. З 1 квітня нарахування відбуватиметься за іншим механізмом, виплати заклали у так званий тариф COVID-19.

      Є 4 пакети: стаціонари, екстрена меддпомога, мобільні бригади, які виїджджають до хворого, щоб робити ПЛР-тестування, ще лікарні, які не належать до лікарень першої хвилі, проте мали хворих на коронавірус. Вони всі повинні отримати підвищену зарплату,
      – запевнив Степанов.

      Усі виплати передбачені у договорах, які укладає Національна служба здоров'я України. Укласти договори з медзакладами повинні протягом 1 – 2 днів і перерахувати кошти.

      Що відомо про зарплати медиків під час COVID-19

      • Через спалах коронавірусу в Україні уряд пообіцяв доплати лікарям, які лікують хворих.
      • У березні медикам нарахували надбавку в розмірі до 300%, але не від зарплати, а від окладу. Тому вона була не такою значущою, як обіцяли.
      • Але вже у квітні лікарі мали отримати надбавку до всієї зарплати, яка враховує стаж. Відповідно вона мала б бути більшою, ніж березні.
      • Однак замість обіцяних доплат за квітень, деякі лікарі отримали навіть менші зарплати, ніж у попередні місяці. Через це у різних містах вийшли на протест.
      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Больница Зарплата Медицина Министерство здравоохранения Украины Коронавирус COVID-19 Максим Степанов
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