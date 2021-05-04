В Германии правоохранители разоблачили масштабную платформу с детской порнографией. Она работала с июля 2019 года. Подозреваемых обыскали и задержали.

Платформа в даркнете называлась Boystown. Сеть насчитывала более 400 тысяч участников. Об этом сообщили в немецком Федеральном ведомстве по уголовным делам.

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Детали расследования

Правоохранители провели обыски в 7 городах 14 и 15 апреля 2021 года. В частности обыскали дома подозреваемых на землях Северного Рейна-Вестфалии, Баварии и Гамбурга.

Трех мужчин задержали в Германии, а еще одного сообщника поймали в Парагвае. Его должны отдать немецким правоохранительным органам. Мужчинам выдвинули подозрение в администрировании порнографической сети.

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Что известно о преступниках

Все подозреваемые находятся под стражей. Мужчина, которого задержали в Парагвае, уже много лет живет в Латинской Америке. Он является гражданином Германии.

В Гамбурге задержали подозреваемого, которого в Федеральном ведомстве назвали "самым активным членом сети". С июля 2019 года он опубликовал в ней более 3,5 тысячи материалов.