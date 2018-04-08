Главные новости 8 апреля:страшная трагедия в оккупированном Крыму, смертельная химическая атака

8 апреля в оккупированном Крыму в результате столкновения электрички и маршрутного такси на железнодорожном переезде погибли по меньшей мере 7 человек и еще 4 получили ранения, в сирийском городе Дума в результате вероятной химической атаки погибли по меньшей мере 70 человек. Такими были главные новости 8 апреля в Украине и мире.

Смертельное столкновение электрички с маршруткой в Крыму

Днем 8 апреля на нерегулируемом железнодорожном переезде в районе Армянска маршрутное такси Mercedes Sprinter, которое выполняло рейс "Севастополь – Армянск" столкнулось с пригородным поездом "Керчь – Армянск".

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Результат страшного ДТП в Крыму

В результате погибли и пострадали в основном те люди, которые находились в маршрутке – 7 жертв и 4 пострадавших. Среди погибших, возможно, и водитель транспортного средства. Всего в ней ехало 13 человек, в том числе и ребенок, однако он остался жив.

Место столкновения микроавтобуса и электрички в Крыму: видео

Добавим, что электричка в результате ДТП с рельсов не сошла и пострадавших среди ее пассажиров нет.

Причины инцидента устанавливаются.

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Жуткая химическая атака в Сирии

Во время возможной химической атаки в сирийском городе Дума умерли по меньшей мере 70 человек. Это последний город, который находится под контролем повстанцев в Восточной Гуте. Сирийское правительство в свою очередь назвало эти заявления сфабрикованными.

Зато Государственный департамент США заявил, что, согласно отчетам, возможна "потенциально большое количество жертв". Кроме того, видомтсва отмечает, что Россия со своей "непоколебимой поддержкой" правительства Сирии в конце концов будет нести ответственность за возможные нападения.

More families were found suffocated in their houses and shelters in #Douma. The number of victıms is increasing dramatically, and the ambulance teams and the Civil Defense volunteers continue their search and rescue operations. #Doumasuffocating pic.twitter.com/R2Wa3JzZWg — The White Helmets (@SyriaCivilDef) April 7, 2018

Добавим, что начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко на брифинге опроверг информацию о том, что правительственные силы в САР использовали химическое оружие в городе Дума.

По его словам, 8 апреля начинается операция по выведению из сирийского города Дума непримиримых боевиков группировки "Джейш аль-Ислам". Он отметил, что ряд западных стран осуществляет меры по срыву этой операции, используя тему применения правительственными силами Сирии химического оружия.

"Решительно опровергаем эту информацию и заявляем о готовности после освобождения города Дума от боевиков немедленно направить российских специалистов радиационной, химической и биологической защиты для сбора данных, которые подтвердят сфабрикованный характер этих заявлений", – заявил Евтушенко.

К слову, глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что за преступление против человечности, которым могут признать химическую атаку в Сирии, должны понести ответственность и преступники, и те, кто их поддерживает.

"За него (преступление – ред.) должны понести ответственность и сами преступники, и те, кто их поддерживает. Еще одно вето России на резолюцию СБ ООН по химическому оружию в Сирии станет таким же вето как по MH17", – подчеркнул министр.

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Президент США Дональд Трамп очень остро отреагировал на эту атаку. По его словам, президент страны Башар Асад является животным, а Россия и Иран должны заплатить большую цену за его поддержку.

Много погибших, в том числе женщин и детей, в ужасной химической атаке в Сирии. Место ужаса заблокировано и окружено сирийской армией, что делает невозможным попадание туда извне. Президент Путин, Россия и Иран ответствены за поддержку животного Асада. Большая цена. Необходимо как можно быстрее открыть территорию для медицинской помощи и проверки,

– подчеркнул он.

Ситуация вокруг судна "Норд" набирает обороты

В воскресенье, 25 марта украинские пограничники задержали сейнер "Норд" под российским флагом в части украинских вод Азовского моря. Судно было доставлено в порт Бердянска, а против его экипажа возбужден ряд дел.

После этого так называемая ФСБ в аннексированном Крыму возбудила уголовное производство против экипажа корабля украинской Госпогранслужбы за задержание рыболовного сейнера "Норд" и его членов экипажа. В пятницу, 6 апреля, херсонский городской суд избрал капитану судна Владимиру Горбаненку меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения залога. В тот же день за него внесли залог.

Уже в ночь на 8 апреля команда судна попыталась покинуть территорию Украины через автомобильный пункт пропуска "Гоптовка" на Харьковщине. Заметим, что вывезти их пытались представители Генерального Консульства РФ под прикрытием своего иммунитета.

Около 21 часов, в пункт пропуска "Гоптовка" на выезд из Украины прибыли два автомобиля Volkswagen с дипломатическими номерами РФ. Во время пограничного контроля лица, которые ехали как пассажиры, вместо паспортных документов предъявили свидетельства на возвращение в РФ,

– рассказали в Госпогранслужбе.

В то же время подчеркивается, что за попытку нарушения государственной границы на лица составлены протоколы по ч.1 ст.204-1 КУоАП. Беря во внимание то, что граждане Украины не имели надлежащих документов для пересечения границы, их не пропустили через государственную границу и возвратили в тыл Украины.

Сюжет 24 канала о попытке побега команды судна "Норд"

Впоследствии постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым Борис Бабий сообщил, что оккупационная власть на полуострове через адвокатов и дипломатов пытается срочно передать легальные документы – паспорта граждан Украины, из Крыма для членов экипажа сейнера "Норд".

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"По ним их пропустят в Крым через КПВВ без проблем. А по выданным оккупационными властями РФ "аусвайсам" никто никого в Крым не пропустит, имеем четкую позицию ГНС Украины", – заявил чиновник.

Кроме того, он опроверг информацию, которую распространили в российских СМИ о якобы договоренности между Украиной и Россией о пропуске членов экипажа через границу.

Пасха в Украине

8 апреля верующие восточного обряда в Украине празднуют Пасху. По информации МВД, в ночных богослужениях участие приняли более 6,8 миллиона человек.

Отмечается, что многочисленные мероприятия состоялись во Львовской области, где к богослужениям присоединились около 1,59 миллиона человек.

"Самые многочисленные мероприятия состоялись во Львовской (1,59 миллиона), Днепропетровской (880 тысяч), Киевской (497 тысяч) и Черниговской (365 тысяч) областях", – говорится в сообщении правоохранителей.

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Сюжет 24 Канала о Пасхе на передовой

Добавим, что в Киеве на Пасху люди собирались на Михайловской площади, где проходит фестиваль. И на Софиевской, где действует уже традиционная выставка пасхальных яиц. Здесь киевляне и гости города поздравляли друг друга и передавали поздравления военным на Восток.

Что касается традиционного фестиваля пасхальных писанок, то сюрпризом стали разрисованные фигуры еще одного символа праздника – кролика, поскольку организаторы решили совместить украинскую пасхальную традицию с международной. Все символы были расписаны вручную художниками со всей Украины.