Главные новости 13 апреля: новое видео от Порошенко, Зеленский игнорировал повестки военкомата

Кандидат в президенты Украины и действующий глава государства Петр Порошенко снова записал видеообращение к своему оппоненту – Владимиру Зеленскому. Порошенко в очередной раз пригласил шоумена на дебаты именно 14 апреля и призвал "поговорить наконец с людьми".

Обратите внимание: Что известно о дебатах между Зеленским и Порошенко

Президент напомнил, что ждет Зеленского 14 апреля в 14:00 на НСК "Олимпийский". В Администрации Президента также подтвердили эту дату и время – именно тогда Порошенко появится на стадионе.

Видео нового обращения Порошенко к Зеленскому:

Еще 7 апреля Петр Порошенко озвучил свою дату дебатов и пригласил Владимира Зеленского. Зато тот категорически не согласен – говорит, что на "Олимпийский" приедет только 19 апреля.

Владимир Александрович, общение с миллионами украинцев важнее, чем выходные в Париже. И не прячьтесь от избирателей. Не убегайте от прессы. Не бойтесь оппонента. Не бросайте трубку. Возвращайтесь, прилетайте и поговорите наконец с людьми,

– сказал Порошенко в своем новом видеообращении.

19 апреля президент планирует прийти на дебаты в студию "Общественного", потому что такой формат предусматривает законодательство. В команде шоумена настаивают на дате 19 апреля и менять ничего не собираются. Команда Зеленского опубликовала ролик, где звучит дата и время дебатов – 19 апреля 19:00.

При чем здесь Париж?

Оба кандидата 12 апреля поехали в Париж, чтобы встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Однако встреча эта состоялась не в одновременно – сначала с французским лидером разговаривал Владимир Зеленский, а через несколько часов – Петр Порошенко. Дата дебатов, как и поездка во Францию, стали причиной горячего спора политиков в прямом эфире "1+1".

Что еще известно о предвыборной борьбе между Зеленским и Порошенко?

Кроме дебатов на "Олимпийском", Зеленский предложил, чтобы каждый из кандидатов сдал анализы на содержание наркотических веществ и алкоголя. Порошенко призвал Зеленского сделать это вместе в медпункте "Олимпийского". Но лидер "Квартала 95" отказался и сдал тесты в лаборатории Eurolab.

Вместе с тем президент все же сделал это на НСК "Олимпийский" с участием специалистов частных клиник "Медиком" и "Борис", а также Государственного наркологического центра и Киевской больницы скорой помощи. По результатам анализов, в организмах ни Порошенко, ни Зеленского никаких противозаконных веществ обнаружено не было.

К слову, если 19 апреля Порошенко приедет в студию "Общественного", а Зеленский – на стадион "Олимпийский", то дебатов в форме телемоста между ними не будет. Такая позиция правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Не только не служил в армии, но и игнорировал повестки в 2014

Гражданин Зеленский в военный комиссариат по вызовам не прибывал – об этом говорится в официальном сообщении Министерства обороны Украины на странице в Facebook.

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В сообщении Минобороны говорится, что по поводу Зеленского Владимира Александровича поступало немало журналистских запросов и запросов от народных депутатов Украины. Генеральный штаб ВСУ проверил, находится ли Зеленский на воинском учете ВСУ.