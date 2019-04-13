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      Главные новости 13 апреля: новое видео от Порошенко, Зеленский игнорировал повестки военкомата

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      Новости Украины 13 апреля 2019 - новости Украины и мира
      Главные новости 13 апреля / колаж 24 канала

      Петр Порошенко записал новое видеообращение к Владимиру Зеленскому, а также сообщил, что приедет на стадион "Олимпийский" 14 апреля. Минобороны сообщило, что Зеленский годен к военной службе, но повестки из военкомата игнорировал. Россия будет строить в Крыму еще один мост. Ломаченко победил Кроллу нокаутом в чемпионском поединке. Такими были главные новости субботы, 13 апреля, в Украине.

      Украинцы важнее, чем выходные в Париже

      Кандидат в президенты Украины и действующий глава государства Петр Порошенко снова записал видеообращение к своему оппоненту – Владимиру Зеленскому. Порошенко в очередной раз пригласил шоумена на дебаты именно 14 апреля и призвал "поговорить наконец с людьми".

      Обратите внимание: Что известно о дебатах между Зеленским и Порошенко

      Президент напомнил, что ждет Зеленского 14 апреля в 14:00 на НСК "Олимпийский". В Администрации Президента также подтвердили эту дату и время – именно тогда Порошенко появится на стадионе.

      Видео нового обращения Порошенко к Зеленскому:

      Еще 7 апреля Петр Порошенко озвучил свою дату дебатов и пригласил Владимира Зеленского. Зато тот категорически не согласен – говорит, что на "Олимпийский" приедет только 19 апреля.

      Владимир Александрович, общение с миллионами украинцев важнее, чем выходные в Париже. И не прячьтесь от избирателей. Не убегайте от прессы. Не бойтесь оппонента. Не бросайте трубку. Возвращайтесь, прилетайте и поговорите наконец с людьми,
      – сказал Порошенко в своем новом видеообращении.

      19 апреля президент планирует прийти на дебаты в студию "Общественного", потому что такой формат предусматривает законодательство. В команде шоумена настаивают на дате 19 апреля и менять ничего не собираются. Команда Зеленского опубликовала ролик, где звучит дата и время дебатов – 19 апреля 19:00.

      При чем здесь Париж?
      Оба кандидата 12 апреля поехали в Париж, чтобы встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Однако встреча эта состоялась не в одновременно – сначала с французским лидером разговаривал Владимир Зеленский, а через несколько часов – Петр Порошенко. Дата дебатов, как и поездка во Францию, стали причиной горячего спора политиков в прямом эфире "1+1".

      Что еще известно о предвыборной борьбе между Зеленским и Порошенко?

      Кроме дебатов на "Олимпийском", Зеленский предложил, чтобы каждый из кандидатов сдал анализы на содержание наркотических веществ и алкоголя. Порошенко призвал Зеленского сделать это вместе в медпункте "Олимпийского". Но лидер "Квартала 95" отказался и сдал тесты в лаборатории Eurolab.

       

      Вместе с тем президент все же сделал это на НСК "Олимпийский" с участием специалистов частных клиник "Медиком" и "Борис", а также Государственного наркологического центра и Киевской больницы скорой помощи. По результатам анализов, в организмах ни Порошенко, ни Зеленского никаких противозаконных веществ обнаружено не было.

      Вибори

      К слову, если 19 апреля Порошенко приедет в студию "Общественного", а Зеленский – на стадион "Олимпийский", то дебатов в форме телемоста между ними не будет. Такая позиция правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

       

      Не только не служил в армии, но и игнорировал повестки в 2014

      Гражданин Зеленский в военный комиссариат по вызовам не прибывал – об этом говорится в официальном сообщении Министерства обороны Украины на странице в Facebook.

      Читайте также: Требую извинений от Зеленского: "киборг" без почки и желчного пузыря объявил голодовку

      В сообщении Минобороны говорится, что по поводу Зеленского Владимира Александровича поступало немало журналистских запросов и запросов от народных депутатов Украины. Генеральный штаб ВСУ проверил, находится ли Зеленский на воинском учете ВСУ.

      Зеленський
      Владимир Зеленский, кандидат в президенты Украины, в 2014 году игнорировал повестки из военкомата

      Официальная информация от Минобороны:

      – Гражданин Зеленский находится на воинском учете военнообязанных.

      – Место регистрации на учете: Металлургический-Довгинцевский объединенный районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки города Кривого Рога.

      – Дата пребывания на учете: с 22 декабря 2008 года и по настоящее время.

      – Воинское звание: солдат.

      – Военно-учетная специальность: делопроизводитель делопроизводства.

      Годен к военной службе.

      Военную службу в ВСУ не проходил.

      В сообщении также указано, что для призыва по мобилизации гражданину Зеленскому по адресу, определенному в его учетных документах, направлялись повестки четыре раза:

      – 15 апреля 2014,
      – 23 июня 2014,
      – 15 августа 2014,
      – 10 мая 2015.

      "Гражданин Зеленский В.А. в военный комиссариат по его вызову не прибывал", – подытожили в Минобороны.

      Вспомните главные новости 12 апреля: встреча Зеленского и Порошенко с Макроном, стрельба в Тюмени

      Россия будет строить в оккупированном Крыму еще один мост

      Лидер страны-агрессора Владимир Путин решил продолжать выделять деньги для "социально-экономического развития" оккупированного Крыма. В России собираются предоставить полуострову еще 200 миллиардов рублей – и оккупанты уже знают, как потратят эти деньги.

      Смотрите также: Фото печальных последствий строительства Крымского моста

      В Севастополе оккупанты планируют построить еще один мост – на этот раз через Севастопольскую бухту – и рокаду, пишет российское издание "Коммерсант".

      Сімферополь
      Симферопольская бухта

      Отметим, что Владимир Путин заявляет, будто железнодорожное сообщение через незаконный Крымский мост появится в 2019 году, а строители моста уже проложили почти половину путей на железнодорожной части транспортного перехода из России в оккупированный Крым.

      Чем опасен Крымский мост в оккупированном Крыму?
      Россия построила мост через Керченский пролив между Таманским полуостровом (Краснодарский край РФ) и Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Протяженность сооружения – 19 километров. 15 мая 2018 года мост официально открыли.

      В оккупантов часто возникают проблемы с мостом. Ранее он уже частично обвалился. В частности, на морском участке сооружения один из железнодорожных пролетов наклонился и упал в воду. В МинВОТ обнародовали результаты космической съемки, которая показала, что Крымский мост постепенно смещается.

      Основной причиной быстрого разрушения моста является нарушение всех норм его строительства, ведь строили его на скорую руку и с нарушениями. Разрушение Крымского моста может стать катастрофой не только на уровне человеческих потерь, но и экологическом. В России, однако, уверены, что Крымский мост "будет стоять вечно", а вся информация о его разрушениях является выдумками.

      Ломаченко победил Кроллу нокаутом

      Чемпион мира в легком весе по версии WBA и WBO Василий Ломаченко довольно легко разобрался с Энтони Кроллой. Украинец победил нокаутом в четвертом раунде и защитил свои чемпионские титулы.

      Читайте также: Видео лучших моментов боя Ломаченко – Кролла

      Ломаченко на этот бой вышел в цветах баскетбольного клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" – желтом и фиолетовом. Таким образом украинец пытался снискать расположение местных фанов, ведь бой проходил именно в Лос-Анджелесе. И именно за этот клуб еще недавно выступал другой украинец – Святослав Михайлюк.

      Кролла
      Ломаченко – Кролла

      Кроме того, на халате Ломаченко была надпись Billionaire (миллиардер). Таким образом он "потроллил" Энтони Кроллу, который имеет прозвище "Миллион долларов". И именно со значком доллара на трусах боксировал британец.

      Смотрите видео боя Ломаченко с Кролла:

      Ломаченко победил нокаутом в четвертом раунде. И защитил свои титулы чемпиона мира в легком весе по версии WBA и WBO.

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      Теги: Владимир Зеленский Петр Порошенко Дебаты Зеленского с Порошенком Новости Украины Новости политики Порошенко и Зеленский Новости Крыма Украина – Россия Міністерство оборони України Крымский мост
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