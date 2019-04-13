Головні новини 13 квітня: нове відео від Порошенка, Зеленський ігнорував повістки військкомату

Кандидат у президенти України і чинний глава держави Петро Порошенко знову записав відеозвернення до свого опонента – Володимира Зеленського. Порошенко вкотре запросив шоумена на дебати саме 14 квітня та закликав "поговорити нарешті з людьми".

Зверніть увагу: Що відомо про дебати між Зеленським та Порошенком

Президент нагадав, що чекає Зеленського 14 квітня о 14:00 на НСК "Олімпійський". В Адміністрації Президента також підтвердили цю дату і час – саме тоді Порошенко з'явиться на стадіоні.

Відео нового звернення Порошенка до Зеленського:

Ще 7 квітня Петро Порошенко озвучив свою дату дебатів і запросив Володимира Зеленського. Натомість той категорично не погоджується – каже, що на "Олімпійський" приїде лише 19 квітня.

Володимире Олександровичу, спілкування з мільйонами українців важливіше, ніж вихідні в Парижі. І не ховайтеся від виборців. Не втікайте від преси. Не бійтеся опонента. Не кидайте трубку. Повертайтеся, прилітайте і поговоріть нарешті з людьми,

– сказав Порошенко у своєму новому відеозверненні.

19 квітня президент планує прийти на дебати у студію "Суспільного", бо такий формат передбачає законодавство. У команді шоумена наполягають на даті 19 квітня і змінювати нічого не збираються. Команда Зеленського опублікувала ролик, де звучить дата й час дебатів – 19 квітня 19:00.

До чого тут Париж?Обидва кандидати 12 квітня поїхали у Париж, аби зустрітися із президентом Франції Еммануелем Макроном. Однак зустріч ця відбулася не в одному часі – спочатку з французьким лідером розмовляв Володимир Зеленський, а через кілька годин – Петро Порошенко. Дата дебатів, як і поїздка то Франції, стали причиною палкої суперечки політиків у прямому ефірі "1+1".

Що ще відомо про передвиборчу боротьбу між Зеленським і Порошенком?

Окрім дебатів на "Олімпійському", Зеленський запропонував, щоб кожен із кандидатів здав аналізи на вміст наркотичних речовин і алкоголю. Порошенко закликав Зеленського зробити це разом у медпункті "Олімпійського". Але лідер "Кварталу 95" відмовився та здав тести у лабораторії Eurolab.

Натомість президент все ж зробив це на НСК "Олімпійський" за участю фахівців приватних клінік "Медіком і "Борис", а також Державного наркологічного центру та Київської лікарні швидкої допомоги. За результатами аналізів, в організмах ані Порошенка, ані Зеленського жодних протизаконних речовин виявлено не було.

До слова, якщо 19 квітня Порошенко приїде у студію "Суспільного", а Зеленський – на стадіон "Олімпійський", то дебатів у формі телемосту між ними не буде. Така позиція правління Національної суспільної телерадіокомпанії України.

Не лише не служив в армії, а й ігнорував повістки в 2014

Громадянин Зеленський до військового комісаріату за викликами не прибував – про це йдеться у офіційному повідомленні Міністерства оборони України на сторінці у Facebook.

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