В среду, 28 ноября, в 10 областях Украины официально начал действовать режим военного положения. Россия наращивает свои военные силы в оккупированном Крыму на границах с Украиной. В Киеве националисты захватили торговый центр Ocean Plaza. Владельцы авто на еврономерах разблокировали всю западную границу Украины. Такими были главные новости 28 ноября в Украине.

Военное положение

Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект №9338, которым предусматривается введение военного положения в Украине. Также его опубликовали в "Голосе Украины", то есть военное положение уже официально действует сроком до 26 декабря на территории 10 областей: Винницкой, Луганской, Донецкой, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Запорожской, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Порошенко заверил, что не продолжит действие военного положения после его завершения в декабре.

Читайте также: В Украине распространяют фейки о военном положении

Что делать жителям областей, где ввели военное положение? Сохранять спокойствие и не отвлекаться от собственной жизни. Украина получила очень лайтовую версию военного положения, которая касается преимущественно военных и правоохранителей. Жизнь гражданских украинцев оно максимально не затрагивает.

Но стоит помнить, что военное положение вводится из-за угрозы российского вторжения и нужно для того, чтобы военные имели возможность лучше подготовиться к эффективному противодействию противнику в случае чего.

Россия наращивает силы

После введения в Украине военного положения Россия перебросила к побережью оккупированного Крыма противокорабельные береговые комплексы "Бал". Соответствующее видео распространил фонд "Вернись живым".

На видео зафиксировано, как 28 ноября на 15-м километре трассы Севастополь-Керчь в сопровождении полицейских автомобилей движется колонна военной техники.

Читайте также: Порошенко рассказал, где Украина должна держать оружие наготове в первую очередь

Комплекс "Бал" – это береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой Ч-35. С 2008 года состоит на вооружении армии России. Применять комплекс можно в простых и сложных метеоусловиях днем и ночью. Его особенностью является полная автономность наведения после пуска в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия противника.

Россия перебросила в Крым противокорабельные береговые комплексы" Бал": смотрите видео

Кроме того, как сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк, сегодня на восточных границах с Украиной Россия сосредоточила более 80 тысяч военнослужащих из элитных подразделений своей регулярной армии.

Читайте также: Украинские войска передислоцируются в район возможной атаки России, – Порошенко

Это еще не конечная цифра. Батальйонно-тактические группы, танковые соединения, ударная авиация, подразделения ракетной артиллерии, десантно-штурмовые батальоны, спецподразделения ГРУ и МВД РФ. Разворачиваются полевые госпитали. Это вовсе не страшилки, а сухая констатация факта,

– добавил Шкиряк.

Он также заявил о достаточно высокой вероятности наземного вторжения России и очередного акта прямой агрессии для Украины.

Захват Ocean Plaza в Киеве

28 ноября в Киеве около 200 активистов националистической организации "Сокол" зашли в здание Ocean Plaza на улице Антоновича и заявили, что берут торгово-развлекательный центр под свой контроль.

Читайте также: В Киеве эвакуируют все супермаркеты "Сильпо": фото

Организация требует закрыть Ocean Plaza, потому что, по их словам, ТРЦ принадлежит российским бизнесменам.

Полиция попыталась помешать захвату здания, окружила радикалов и попыталась вывести их из торгового центра. Вследствие этого возникла потасовка. Правоохранители задержали заместителя председателя "Сокола" Ивана Косенко.

Также националистическая организация сообщает, что в результате потасовки с полицией пострадала одна женщина.

Администрация Ocean Plaza сообщила, что несмотря на заявления не препятствовать деятельности работников ТРЦ, вечером радикалы подожгли внутри дымовые шашки. Посетителей центра пришлось эвакуировать.

Во время акции радикалы также захватили рабочие места администраторов информационной стойки.

Ситуацию пытаются урегулировать служба безопасности ТРЦ совместно с сотрудниками полиции.

Как в дальнейшем будет функционировать торговый центр – пока не известно.

"Евробляхеры" разблокировали границу

Во вторник были полностью разблокированы все подъездные пути, которые ведут к пунктам пропуска на западных границах Украины, перекрытые ранее владельцами авто на еврономерах.

Читайте также: Протесты "евробляхеров": какова сумма ежедневных убытков

Сейчас работа всех пунктов пропуска на участке западной границы нормализована. Меры пограничного контроля и пропуска через государственную границу участников международного движения сотрудники Госпогранслужбы осуществляют установленным порядком,

– сообщили в МВД.

Напомним, участники акции на автомобилях с иностранной регистрацией блокировали подъездные пути к пунктам пропуска на участке западной границы. Из-за массовых протестов было осложнено движение транспорта на пунктах пропуска с Польшей, Словакией, Венгрией.

Что предусматривает закон об авто на еврономерах: смотрите видео

Почему протестовали владельцы авто на еврономерах? 8 ноября Верховная Рада приняла закон про импорт и акцизы при ввозе в Украину автомобилей на иностранной регистрации. Однако закон не устроил владельцев таких авто и они начали масштабную акцию протеста по всей Украине. Протестующие требовали отменить норму относительно "возраста" автомобиля, который завозят из ЕС. Согласно принятым законам – чем старше авто, тем больше таможенная ставка.



На заседании парламента 21 ноября нардепы попытались отменить скандальный "закон о евробляхах", однако для принятия решения не хватило голосов. Поэтому владельцы авто на еврономерах прибегли к новым протестам и блокировали западные границы Украины.