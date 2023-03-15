Об этом заявил глава совета директоров Ассоциации защиты активов Александр Ситухо в блоге.

Как отмечает эксперт, по результатам двух прошлогодних исследований Европейской Бизнес Ассоциации (EBA), Украина продемонстрировала самое низкое значение инвестиционной привлекательности с 2013 года. По результатам первого анализа участники опроса предоставили нашему государству 2,17 балла из 5 возможных. Тремя ключевыми факторами, отразившимися на оценках, стали военная агрессия России, коррупция и слабая судебная система.

По словам специалиста, второй опрос показал состояние инвестиционного климата второй половины 2022 года. Зафиксировано, что индекс инвестиционной привлекательности Украины вырос до 2,48 балла. В этот период к отрицательным факторам добавлялись атаки на энергетику и судебная система заняла четвертую строчку. Однако, по мнению Ситухо, учитывая динамику увеличения давления государства на бизнес, она может возглавить этот антирейтинг уже летом текущего года.

В опросах EBA принимают участие 100 директоров крупнейших международных и украинских компаний. Но, несмотря на то, что 99% из них планируют работать на рынке Украины в 2023 году, только 17% считают, что новым инвесторам будет выгодно заходить в Украину. Почему? Даже внутренний инвестор испытывает сегодня большое необоснованное давление. Только за последний месяц на недопустимости действий государственных институтов отмечают разные общественные деятели и эксперты,

– пишет Александр Ситухо.

В качестве давления государства на бизнес он приводит компанию Ferrexpo с активами в Полтавской области, которая является ключевым налогоплательщиком в нашей стране, крупным работодателем и одним из крупнейших экспортеров. Она торгуется в премиальном листинге Лондонской фондовой биржи, а ее инвесторами являются крупные корпоративные инвестиционные и пенсионные фонды, вроде Schroder Investment Management и BlackRock. Однако пока, кроме блокировки счетов, акции Ferrexpo пытаются отсудить оффшорные компании с российскими владельцами.

По словам Ситухо, если по этому делу, наконец, Верховный суд допустит отчуждение 40% акций, это поколебит веру международного сообщества в верховенство права в Украине. Это ведь станет большим заявлением о том, что наша правозащитная система стоит не на стороне справедливости.