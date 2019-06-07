ГПУ обжалует освобождение предполагаемого организатора убийства "Сармата"

Есть прямые доказательства, подтверждающие участие подозреваемого в организации убийства Виталия Олешко – сообщила ГПУ на официальном сайте. Следовательно прокуратура считает целесообразным на судебное решение об освобождении из-под стражи главного подозреваемого Михаила Сигиды готовить апелляционную жалобу.

Печерский районный суд Киева в ночь на пятницу, 7 июня, выпустил из-под стражи Михаила Сигиду – предполагаемого организатора убийства Виталия Олешко, известного как "Сармат". Далее Сигида должен отправиться в Бердянск под круглосуточный домашний арест с использованием электронного средства контроля (браслета).

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Журналистка "Схем" Наталья Седлецкая назвала Сигиду "ключевым человеком (в следствии – 24 канал), который мог бы дать показания относительно истинного заказчика" преступления.

Что известно о Виталии "Сармате" Олешко?Активист, ветеран войны на Донбассе, общественный деятель родом из Донбасса. В Бердянск переехал в 1999 году. Работал дистрибьютором торговой марки "Сармат" (отсюда и прозвище), занимался предпринимательской деятельностью. Активную общественную позицию занимал во время Оранжевой революции в 2004 году, а также и во время Революции Достоинства. Участник "Самообороны Бердянска". В мае 2014 года Олешко записался в состав сформированного из жителей Бердянска подразделения "Шторм" батальона "Донбасс".

Виталия Олешко застрелили из обреза охотничьего ружья 31 июля 2018 года в центре Бердянска. Правоохранители задержали пятерых подозреваемых в убийстве. В августе всем задержанным объявили подозрение в совершении по предварительному сговору группой лиц умышленного убийства. 15 сентября полиция сообщила о задержании подозреваемого в организации убийства Олешко.