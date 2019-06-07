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      Є прямі докази провини: ГПУ оскаржить звільнення ймовірного організатора вбивства "Сармата"

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      ГПУ апелюватиме до рішення суду щодо Сігіди
      ГПУ апелюватиме до рішення суду щодо Сігіди / hromadske.ua

      Наявні прямі докази, які підтверджують участь підозрюваного в організації вбивства Віталія Олешка – повідомила ГПУ на офіційному сайті. А отже прокуратура вважає за доцільне на судове рішення про звільнення з-під варти головного підозрюваного Михайла Сігіди готувати апеляційну скаргу.

      Печерський районний суд Києва в ніч на п'ятницю, 7 червня, випустив з-під варти Михайла Сігіду – ймовірного організатора вбивства Віталія Олешка, відомого як "Сармат". Далі Сігіда мав би вирушити до Бердянська під цілодобовий домашній арешт з використанням електронного засобу контролю (браслета).

      Читайте також: У кінотеатрі "Київ" заявили про силове захоплення: міська влада каже, що це інвентаризація

      Журналістка "Схем" Наталія Седлецька назвала Сігіду "ключовою людиною (у слідстві – 24 канал), яка могла б дати свідчення щодо справжнього замовника" злочину.

      Що відомо про Віталія "Сармата" Олешка? Активіст, ветеран війни на Донбасі, громадський діяч родом з Донеччини. До Бердянська переїхав у 1999 році. Працював дистриб'ютором торговельної марки "Сармат" (звідси і прізвисько), займався підприємницькою діяльністю. Активну громадську позицію займав під час Помаранчевої революції у 2004 році, а також і під час Революції Гідності. Учасник "Самооборони Бердянська". У травні 2014 року Олешко записався до складу сформованого з мешканців Бердянська підрозділу "Шторм" батальйону "Донбас".

      Віталія Олешка застрелили з обріза мисливської рушниці 31 липня 2018 року в центрі Бердянська. Правоохоронці затримали п'ятьох підозрюваних у вбивстві. У серпні всім затриманим оголосили підозру про скоєння за попередньою змовою групою осіб умисного вбивства. 15 вересня поліція повідомила про затримання підозрюваного в організації  вбивства Олешка.

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      Теги: Новини України Кримінальні новини Вбивство Віталія Олешка "Сармата" Печерський суд Києва Бердянськ ГПУ
      Джерело: 24 канал
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