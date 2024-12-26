В частности, так произошло с гражданином Египта, который приехал в Украину воевать на российской стороне. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 28 отдельную механизированную бригаду имени Рыцарей Зимнего Похода.

Смотрите также Россияне сами просятся в плен: ВСУ снова пополнили обменный фонд

В ВСУ показали пленного гражданина Египта

Если раньше россияне пытались прорвать украинскую оборону малыми группами, то теперь увеличивают количество штурмовиков до 20 человек, но все, что изменилось, – количество потерь.

Из Египта и Урала – на бойню и в плен к рыцарям 28 бригады! Ежедневные штурмы оккупантов на Торецком направлении все больше напоминают бои с "вагнеровцами",

– прокомментировали бои на этом участке фронта военные.

Они рассказали, что на днях, пользуясь туманной погодой, оккупантам удалось вплотную пробраться к позициям ВСУ, но они попали под шквальный огонь украинских пехотинцев. Часть группы была уничтожена сразу.

"Одному оккупанту удалось упасть в окоп к своему комраду-предшественнику, но его быстро выкурили оттуда гранатами. И, в конце концов, ликвидировали", – добавили бойцы.

Остальные убегали, пряталась и даже притворялась мертвыми, однако никто не смог выжить. Повезло только одному из этой группы – египтянину, который решил сдаться в плен.

Единственной проблемой стало то, что он оказался гражданином Египта, поэтому пехотинцами пришлось объяснять все жестами,

– рассказали о пленном украинские воины.

ВСУ отбили штурм и взяли в плен египтянина: смотрите видео