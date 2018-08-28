Группа медиков сбывала наркотические средства на Днепропетровщине: подробности

На Днепропетровщине врач-нарколог и две медсестры сбывали "на сторону" препараты наркозаместительной терапии. У злоумышленников нашли свыше 600 таблеток, запрещенных в свободном обороте наркотических средств и психотропных веществ.

Об этом информирует пресс-служба Нацполиции в Днепропетровской области.

Во время обыска по месту работы и жительства врача-нарколога и двух медсестер полицейские обнаружили метадон, матефин, фенозепам и другие таблетки запрещенных в свободном обороте наркотических средств и психотропных веществ,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители провели 5 санкционированных обысков. В частности, в поликлинике, а также по местам проживания подозреваемых.

Сейчас все находки направили на экспертизу. По ее результатам будет принято решение об объявлении медикам подозрения в совершении преступлений, предусмотренных статьями 307, 308 и 320 Уголовного кодекса Украины.



У злоумышленников нашли большое количество запрещенных препаратов и большие суммы денег, полученные за их реализацию



Изъятые препараты