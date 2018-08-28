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Группа медиков сбывала наркотические средства на Днепропетровщине: подробности

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Медики в Днепропетровской области сбывали наркотические средства и психотропные вещества
Медики в Днепропетровской области сбывали наркотические средства и психотропные вещества / Фото из открытых источников

На Днепропетровщине врач-нарколог и две медсестры сбывали "на сторону" препараты наркозаместительной терапии. У злоумышленников нашли свыше 600 таблеток, запрещенных в свободном обороте наркотических средств и психотропных веществ.

Об этом информирует пресс-служба Нацполиции в Днепропетровской области.

Во время обыска по месту работы и жительства врача-нарколога и двух медсестер полицейские обнаружили метадон, матефин, фенозепам и другие таблетки запрещенных в свободном обороте наркотических средств и психотропных веществ,
– говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители провели 5 санкционированных обысков. В частности, в поликлинике, а также по местам проживания подозреваемых.

Сейчас все находки направили на экспертизу. По ее результатам будет принято решение об объявлении медикам подозрения в совершении преступлений, предусмотренных статьями 307, 308 и 320 Уголовного кодекса Украины.

злочин гроші наркотики
У злоумышленников нашли большое количество запрещенных препаратов и большие суммы денег, полученные за их реализацию

наркотики пігулки
Изъятые препараты

пігулки наркотики
Правоохоранители отправили на экспертизу изъятые средства
 

Теги: Новости Украины Криминальные новости Полиция Наркотики
Источник: 24 канал
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