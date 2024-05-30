Все из-за провокационных названий в меню. Заведение оштрафовали всего на 17 тысяч гривен.

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Что известно о баре

Заведение открылось несколько месяцев назад в здании Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Лысенко. В меню были названия таких напитков: "Мечта педофила", "Унижение", "Инцест", "Насосала", "Глубокая глотка", "Проститутка", "Изнасилованный", "Медовая с*чка" и лимонад "Дешевая хвойда".

Людей, которые в соцсетях возмутились такому контенту, заведение обвинило в том, что они "не понимают шуток". Свои действия работники бара оправдывали волонтерской деятельностью.

Открыто производство

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец после жалоб открыл производство и направил письма о деятельности заведения в Министерство культуры и информационной политики (МКИП), Главное управление Госпродпотребслужбы и Главное управление Нацполиции в области.

Омбудсмен отметил, что он открыл производство и направил письма о деятельности заведения в Министерство культуры и информационной политики Украины, ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области и ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По информации полиции, заведение прекратило свою деятельность.

Заведение оштрафовали

Госпродпотребслужба Харьковщины заявила, что реклама заведения нарушает Закон Украины "О рекламе" и является дискриминационной. В отношении заведения принято 8 решений о наложении штрафов на сумму 13 600 гривен.

Кроме того зафиксировано нарушение рекламы на странице заведения в соцсети. Бар рекламировал алкоголь и кальян с призывом к действиям без текста предупреждения. За это бар оштрафовали еще на 3 400 гривен.

По словам омбудсмена, во время проверки заведения полиция составила на его владельца админпротокол за мелкое хулиганство и привлекла к ответственности.