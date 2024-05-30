Усе через провокаційні назви в меню. Заклад оштрафували загалом на 17 тисяч гривень.

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Що відомо про бар

Заклад відкрився кілька місяців тому в будівлі Харківського національного академічного театру опери та балету імені Лисенка. У меню були назви таких напоїв: "Мрія педофіла", "Приниження", "Інцест", "Насмоктала", "Глибока глотка", "Повія", "Зґвалтований", "Медова с*чка" і лимонад "Дешева хвойда".

Людей, які в соцмережах обурились такому контенту, заклад звинуватив у тому, що вони "не розуміють жартів". Свої дії працівники бару виправдовували волонтерською діяльністю.

Відкрито провадження

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець після скарг відкрив провадження та скерував листи щодо діяльності закладу до Міністерства культури та інформаційної політики (МКІП), Головного управління Держпродспоживслужби та Головного управління Нацполіції в області.

Омбудсмен наголосив, що він відкрив провадження та направив листи щодо діяльності закладу до Міністерства культури та інформаційної політики України, ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області та ГУ Нацполіції в Харківській області.

За інформацією поліції, заклад припинив свою діяльність.

Заклад оштрафували

Держпродспоживслужба Харківщини заявила, що реклама закладу порушує Закон України "Про рекламу" і є дискримінаційною. Щодо закладу ухвалено 8 рішень про накладення штрафів на суму 13 600 гривень.

Крім того зафіксовано порушення реклами на сторінці закладу в соцмережі. Бар рекламував алкоголь та кальян із закликом до дій без тексту попередження. За це бар оштрафували ще на 3 400 гривень.

За словами омбудсмена, під час перевірки закладу поліція склала на його власника адмінпротокол за дрібне хуліганство і притягнула до відповідальності.