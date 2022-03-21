Такую информацию сообщает Херсонский городской совет. На сайте также обнародовали расписание онлайн-уроков.

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Херсонским ученикам, а также учителям предлагается познакомить с упражнениями для стабилизации во время паники, техниками поиска внутренних ресурсов, играми для снятия напряжения в прямом эфире. Онлайн-уроки будут проводить специалисты инклюзивно-ресурсного центра №2.

Занятия будут проводить практические психологи и учитель-дефектолог. Расписание онлайн-уроков обнародовал Херсонский городской совет.

Напомним, в Херсонской области люди не прекращают сопротивляться оккупантам. Херсонцы выходят на мирные митинги. 20 марта на одном из таких собралось несколько тысяч горожан.