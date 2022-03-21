Таку інформацію повідомляє Херсонська міська рада. На сайті також оприлюднили розклад онлайн-уроків.

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Херсонським учням, а також вчителям пропонується познайомлять з вправами для стабілізації під час паніки, техніками пошуку внутрішніх ресурсів, іграми для зняття напруги у прямому ефірі. Онлайн-уроки будуть проводити фахівці інклюзивно-ресурсного центру №2.

Заняття проводитимуть практичні психологи та вчитель-дефектолог. Розклад онлайн-уроків оприлюднила Херсонська міська рада.

Нагадаємо, на Херсонщині люди не припиняють чинити опір окупантам. Херсонці виходять на мирні мітинги. 20 березня на одному з таких зібралось кілька тисяч містян.

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