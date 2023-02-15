Трагическую историю рассказало местные СМИ, которое пообщалось с мужем Оксаны Гладий и владельцем "FeloniuK clinic", где лечилась хмельничанка, Романом Фелонюком.

Читайте также В Житомирской области погибли двое маленьких детей: в частном доме произошел пожар

Оксана Гладий впала в кому после анестезии

Михаил Гладий рассказал, что жене должны были установить брекет-систему, однако для этого необходимо было удалить три "восьмерки". Сделать это решили в клинике, где семья Гладий не один год лечились.

Все запланировано на 27 декабря. Было решено производить удаление под общим наркозом. Муж оставил Оксану в заведении и должен был приехать туда уже через полтора часа. В клинике обещали перезвонили, однако почему-то не сделали этого.

Михаил отметил, когда он вернулся туда, жена была без сознания и не дышала. По его словам, женщину не подключили к аппарату искусственной вентиляции и не вызвали скорую.

В действиях медиков была отчетливо выражена ятрогения. Это значит, что врач не помог, а навредил. Это их непрофессионализм и неправильно оказанная медицинская помощь,

– уверен Гладий, который и сам врач.

Женщина была в коме больше месяца

В Хмельницком областном сердечно-сосудистом центре у Оксаны диагностировали кому III степени – самую глубокую из всех существующих. В таком состоянии женщина была больше месяца. К сожалению, 2 февраля Оксана скончалась. Ее муж обвиняет в смерти супруги врачей стоматологической клиники.

Возможно, это была передозировка препаратом. Возможно – западание языка, из-за чего возникли осложнения с дыханием. Теперь в этом будут разбираться правоохранители. Мне жену уже не вернешь, маму моему ребенку не вернешь. Но люди должны знать, куда они идут лечить зубы, и должны быть уверены в том, что им окажут своевременную квалифицированную помощь,

– отметил Михаил.

Обратите внимание! Как сообщила инспектор по коммуникации Хмельницкого районного управления полиции Вера Мазур, по данному факту возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 140 "Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником". Продолжаются следственные действия.

Смотрите также Киев не упадет, Россия не победит: как Запад хочет подготовить Украину к контрнаступлению

Позиция клиники

Владелец "FeloniuK clinic" Роман Фелонюк подтвердил журналистам, что Оксана Гладий больше года была пациенткой клиники.

Случившееся с ней, с ее организмом – это загадка с большим количеством предположений значительного количества врачей и домыслов посторонних лиц. При этом в настоящее время вообще невозможно оперировать какими-либо диагнозами или медицинскими определениями, пока нет конечных выводов судебно-медицинских экспертов, по которым следственные подразделения предоставят публичность. Пока же мы ограничены врачебной тайной и тайной досудебного следствия,

– отметил Фелонюк.

Также он добавил, что в клинике нет никакой информации о диагнозах и лечении Оксаны более месяца в других медицинских учреждениях. По его словам, эту историю уже исследуют следователи, эксперты, врачи, представители разных звеньев Минздрава.

24 Канал приносит искренние соболезнования родным и близким Оксаны Гладий.