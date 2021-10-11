Мужчина объяснил мотивы своего поступка. Он утверждал, что таким образом хотел спасти семью.
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Семье, по словам украинца, угрожала опасность
Украинец, которому 27 лет, заявил, что, нанеся удары своим родственникам – 7-летнему сыну Максиму и жене Анастасии, "хотел защитить семью от чего-то еще хуже".
Подозреваемый подтвердил нападение на ребенка и жену. В день трагедии он пошел на кухню, выпил воды, взял нож и ударил сына и жену. Мужчина не смог точно определить, что именно им угрожало.
По словам украинца, это была определенная группа или власть, которая якобы должна была посадить семью в тюрьму, забрать ребенка и все имущество. Именно поэтому, чтобы спасти свою семью, он захотел убить сына и жену. Впоследствии мужчина планировал покончить с собой, прыгнув со 2 этажа.
Резня в польском Тарнуве: что известно
- На юге Польши в городе Тарнув во время семейной ссоры украинцев произошло смертельное ранение.
- В квартире обнаружили окровавленных женщину и ребенка с ножевыми ранениями. От полученных травм 7-летний мальчик погиб на месте.
- Правоохранители задержали мужчину, который выпрыгнул из окна 2 этажа и пытался сбежать. Выяснилось, что украинец незадолго до трагедии проходил психиатрическое лечение.