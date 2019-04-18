Хрущевка, сталинка, панелька, новостройка: стало известно, какие дома теряют больше тепла

Команда крупнейшего в Украине поисковика жилья ЛУН в рамках социального проекта ЛУН Город проанализировала тепловые потери киевских домов различных годов постройки и выяснила, где жить теплее.

Тепловые потери здания можно приблизительно оценить по температуре на внешней поверхности стены. Узнать эту температуру помогает тепловизор. Прибор считывает инфракрасное (тепловое) излучение объектов и таким образом визуализирует, насколько они теплые или холодные. Как объясняют авторы исследования ЛУН Город, больше желтого и красного на экране тепловизора – дом отдает много тепла и в нем холоднее, больше розового и синего – дает меньше и внутри такого дома теплее.

Тепловизионная съемка любит мороз, поэтому для работы команда ЛУН Город выбрала морозную мартовскую ночь.

Больше всего тепла среди исследованных домов теряла панелька 1990-х. Средняя температура внешней поверхности ее стен составляла 0,5..3°C, на стыках панелей ситуация была еще хуже – 7°C.

Сталинка 1955 года постройки тоже показала плохие результаты. Средняя температура стен составляла 1,2..2,3°C. В общем, этот тип домов оказался ярким примером повышенных потерь тепла на участках стен с радиаторами. То есть тепло, которое подавали батареи, быстро выходил через стены за ними.

В хрущевки 1959 года проблемные места, в частности, на выносе балконной плиты и у окон. Средняя температура стен здесь 0,4..1,3°C.

В малосемейки 1976 года температура стен была около 0,5°C. Для этого дома проблемное место – зона, где стена соприкасается с почвой.

Меньше тепла теряли новостройки 2000-2010-х. Нормы утепления жилья становились более жесткими с каждым десятилетием, поэтому в старых зданиях толщина теплоизоляционного слоя меньше, а чаще он вообще отсутствует. В новых домах толщина тепловой изоляции сейчас должно быть не менее 140-160 миллиметров. Температура стен исследованных новостроек была минусовой, то есть они теряли немного тепла и жить в них должно быть теплее.