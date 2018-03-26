11:59
26 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
5°C
5°C -6°C
  • вторник
    6°C -3°C
  • среда
    2°C -1°C
  • четверг
    1°C -2°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПОЖАР В КЕМЕРОВО ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Веселая жизнь россиян. Собчак получила от Навального
Вєсті Кремля
22:10, 24 марта
Вести.UA. Жир. Дежавю Савченко. Сюрприз Тимошенко с того света.
Вєсті.UA
18:37, 24 марта
Как российские инвесторы воруют
ЦРУ
23:20, 22 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить все. Магия виниловых пластинок
Згадати все
01:27, 23 марта
Телеканал новостей 24 Программы Право на правду
ПОЖАР В КЕМЕРОВО ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Хто міг довести льотчика Владислава Волошина до самогубства

Право на правду 328 Читати новину українською

Нещодавно покінчив життя самогубством Владислав Волошин – відомий бойовий льотчик, герой війни на Донбасі. Його історія тепер відома майже всім.

В 2014 році штурмовик Волошина збили чи то росіяни, чи то сепаратисти. Він катапультувався на ворожій території. З травмованою рукою дістався своїх позицій. Згодом, демобілізувався. Повернувся до Миколаєва.

Читайте также: Ганебне ставлення до солдат: як українські військові живуть у багнюці

Минулого року був призначений керівником Миколаївського аеропорту. А два місяці тому – миколаївський журналіст Андрій Лохматов зробив резонансне розслідування.

Про те, як оточення глави Миколаївської ОДА Олексія Савченка організувало тендерну оборудку на ремонті аеропорту. Причому, Андрію вдалося отримати і опублікувати важливий аудіозапис.

На ньому чути, як Волошина, як керівника аеропорту, оточення губернатора Савченка відверто нахиляє погодити фіктивні результати тендеру на ремонт будівлі аеропорту. Зокрема в цьому процесі відзначалися депутат обласної ради від Блоку Порошенка Федір Барна та заступник глави обладміністрації Валентин Гайдаржи

І це ще не все. Після того, як стало відомо про самогубство керівника аеропорту, журналіст Андрій Лохматов опублікував листування Волошина за кілька тижнів до смерті.

Виявляється, в цих повідомленнях колишній льотчик скаржився колезі на тиск з боку керівника області Савченка і розумів, що міг бути втягнутий в корупцію, затвердивши тендерну оборудку, як того вимагали в обладміністрації. Через це, тоді написав Волошин: "його вже тиждень відвідують суїцидальні думки". Отож, питання: чи підштовхнуло його усвідомлення участі в злочині до того, щоб піти з життя? Це могло б видатися недостатньою причиною для самогубства. Особливо з урахуванням того, що майже ніхто, як ви знаєте сьогодні в Україні за корупцію не сидить.

Але за твердженням підлеглих Волошина, для нього, як колишнього офіцера, честь була вище за життя. Тому, тиск з боку керівництва обладміністрації зараз видається найбільш ймовірною причиною трагедії.

Втім, сам керівник Миколаївщини Олексій Савченко, напевне, вийде сухим із води і в цій історії. Цей екс-нардеп від БПП, що сьогодні керує Миколаївщиною, давно став для президента Порошенка чимось типу власного Рамзана Кадирова для Путіна. Безжальним та безкарним.

Хоча прокурор Олексій Донський, що розслідує справи Майдану нещодавно розповів, що саме Савченко кришує ватажка тітушок Крисіна і робить все, щоб той не поніс відповідальність за вбивство журналіста Веремія під час Майдану.

А нардеп Мустафа Найєм заявив, що отримав дані, про те, що Савченко завчасно був поінформований про заплановані вбивства на Майдані. Чи буде в такому випадку належним чином розслідуване самогубство керівника Миколаївського аеропорту – колишнього бойового льотчика Волошина? Є великі сумніви.

Читайте также: Президентська істерика: що змусило Порошенка не на жарт рознервуватись

Тому що цю справу розслідує слідчий відділ Головного управління Національної поліції в Миколаївській області". А знаєте, хто очолює поліцію Миколаївщини? Такий собі Юрій Мороз. Це саме його підлеглі розбиратимуться чому сталося самогубство Волошина. І саме підлеглі Мороза перевірятимуть чи причетний до самогубства Волошина керівник Миколаївської обладміністрації – Олексій Савченко.

Але тут така штука... 5 років тому цей Юрій Мороз – нинішній очільник поліції Миколаївщини працював віце-президентом з безпеки "Авант-Банку". Цей банк зі скандалом збанкрутів. Але цікаве тут інше. На той момент, коли Мороз працював в цій фінансовій установі, власником і головою наглядової ради банку був... Олексій Савченко – нинішній керівник Миколаївщини. Отож чи варто чекати гучних затримань в цій резонансній справі, коли один з підозрюваних є колишнім роботодавцем шефа миколаївської поліції?

Теги: Новости Украины Новости политики Новости Николаева Самоубийство Право на правду
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Хто міг довести льотчика Владислава Волошина до самогубства
сегодня, 11:00 Хто міг довести льотчика Владислава Волошина до самогубства
328
В Луганске женщины приходят в армию, чтобы разбивать гражданские семьи
сегодня, 08:35 В Луганске женщины приходят в армию, чтобы разбивать гражданские семьи
Ольга Черненко 4988
Топ-5 блогів тижня: жахи Луганська, повернення Криму та Донбасу і батальйон ЗСУ у Береговому
25 марта, 22:01 Топ-5 блогів тижня: жахи Луганська, повернення Криму та Донбасу і батальйон ЗСУ у Береговому
Блог Медіа 2374
Самые смешные мемы недели:
25 марта, 20:01 Самые смешные мемы недели: "взрывная" Савченко и "вождь" Путин
1373
Выборы в Италии: смогут ли
25 марта, 19:00 Выборы в Италии: смогут ли "друзья Путина" изменить баланс сил в Европе
Катерина Одарченко 1291
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук