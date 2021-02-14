Хунта является лишь этапом на пути построения личной диктатуры, – Мацарский
Сейчас в мире хватает правительств, которые существуют из-за хунты. Например, египетский президент Абадельфаттах ас-Сиси вряд ли смог бы добраться до вершины власти демократическим путем.
Источник:24 канал
Такое мнение высказал в видеоблоге "Большой мир" Юрий Мацарский. По его словам, власть хунты часто быстротечна.
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Хунта – этап к диктатуре
Он отметил: "Несколько месяцев, лет – и коллективная военная власть заменяется личной диктатурой решительного, ну или наиболее не принципиального из соучастников захвата власти".
Хунта, как правило, лишь этап на пути построения личной диктатуры,
– отметил Мацарский.
Чем плоха личная диктатура, как отметил эксперт, становится понятно, если взглянуть на Россию. Там такая диктатура сформировалась и без всякой хунты.
Без диктатуры не было бы войны на Донбассе
Блогер рассказал о самых ярких воплощениях такой формы правления:
- несправедливое и непрозрачное распределение доходов;
- цензура;
- насилие над гражданами;
- формирования имперского мышления и навязывание идеи обязательного сплочения всех вокруг диктатора.
Не было бы диктатуры – скорее всего, не было бы ни войны на Донбассе, ни захвата Крыма, ни оккупации части грузинской территории,
– отметил Мацарский.
Он добавил, что демократические государства не нападают на другие демократические государства, не воюют с ними и не захватывают их. Этим занимаются только авторитарные страны.
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