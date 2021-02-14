Сейчас в мире хватает правительств, которые существуют из-за хунты. Например, египетский президент Абадельфаттах ас-Сиси вряд ли смог бы добраться до вершины власти демократическим путем.

Такое мнение высказал в видеоблоге "Большой мир" Юрий Мацарский. По его словам, власть хунты часто быстротечна.

Полный выпуск блога Военная хунта и диктатура: о том, как обычно происходит захват власти

Хунта – этап к диктатуре

Он отметил: "Несколько месяцев, лет – и коллективная военная власть заменяется личной диктатурой решительного, ну или наиболее не принципиального из соучастников захвата власти".

Хунта, как правило, лишь этап на пути построения личной диктатуры,

– отметил Мацарский.

Чем плоха личная диктатура, как отметил эксперт, становится понятно, если взглянуть на Россию. Там такая диктатура сформировалась и без всякой хунты.

Без диктатуры не было бы войны на Донбассе

Блогер рассказал о самых ярких воплощениях такой формы правления:

несправедливое и непрозрачное распределение доходов;

цензура;

насилие над гражданами;

формирования имперского мышления и навязывание идеи обязательного сплочения всех вокруг диктатора.

Не было бы диктатуры – скорее всего, не было бы ни войны на Донбассе, ни захвата Крыма, ни оккупации части грузинской территории,

– отметил Мацарский.

Он добавил, что демократические государства не нападают на другие демократические государства, не воюют с ними и не захватывают их. Этим занимаются только авторитарные страны.

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