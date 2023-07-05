Журналисты выяснили, что после того, как Игорь Кушнир уехал из Украины, в мае 2023 он поднялся на Эверест.

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Эверест Это самая высокая гора на Земле, расположенная в Гималаях на границе Китая и Непала.

Как Игорь Кушнир уехал из Украины

Кушнир выехал за границу за справкой об инвалидности, после чего покорил Эверест вместе с женой. Подъем на вершину супругам обошелся в 150 000 долларов.

Президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир со своей женой Оксаной в мае этого года поднялись на Эверест... Вот только как должностному лицу удалось выехать из-за состояния здоровья и покорить такую вершину, которая дается не всем подготовленным здоровым людям - загадка,

– сказал журналист.

Однако после публикации к журналистам Украинской правды обратились представители прессслужбы Кушнира. Они подтвердили его инвалидность и объяснили, как он покорил вершину.

Как глава "Киевгорстрой" покорил Эверест с инвалидностью

В пресс-службе сообщили, что Кушнир имеет третью группу инвалидности из-за онкологического заболевания – меланомы. Ее обнаружили еще в 2005 году, после чего глава "Киевгорстрой" не прекращает свое лечение.

Несмотря на это, по словам прессслужбы, меланома не мешает ему быть альпинистом. Они рассказали, что Кушнир покорил 2 вершины высотой более 8 метров над уровнем моря и 7 вершин высотой 7 метров.

Кушнир действительно имеет третью группу инвалидности, ведь с 2005 года борется с онкологической болезнью (меланома), что обуславливает, в соответствии с законом, наличие инвалидности третьей группы и периодические обследования, в том числе и за пределами Украины. Ему был проведен ряд операций по удалению метастаз в различных органах и удалению самих внутренних органов. В то же время он является опытным альпинистом, который поднялся на два "восьмитысячника" и семь "семитысячников",

– сообщили в пресс-службе.

Представители главы "Киевгорстроя" добавили, что покорение Эвереста было мечтой Кушнира и ее удалось осуществить только в этом году. Они с женой подняли флаг Украины на самую высокую вершину мира.