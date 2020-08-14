А знали ли вы, что пчеловодством человек начал заниматься еще в 600 году до нашей эры? Даже Аристотель и Пифагор были убеждены в пользе меда. Еще больше интересных фактов – читайте в нашем материале.

В целом слово "мед" имеет еврейское происхождение, и дословно переводится как "волшебство", "наделенный магией". Но это не единственная интересная история, которая о нем существует. Редакция 24 канала собрала для вас подборку необычных фактов, которые вы могли не знать.

Читайте также Медовый Спас 2020: что можно и нельзя делать на праздник Маковея

10 интересных и малоизвестных фактов о меде

Факт 1

Амфору с медом нашли при исследовании могилы Тутанхамона. Интересно, что качество и вкус продукта не ухудшились, несмотря на то, что прошли целые века.

Даже через много-много лет мед не теряет полезных свойств.

Факт 2

В обязательные продукты космонавтов и водолазов входит мед.

Факт 3

В мире существует сорт меда, который стоит 5 тысяч евро за 1 килограмм – это "Эльфийский" мед из Турции. Добывают его в пещере в долине Сарикаир у города Артвин на глубине 1 800 метров.



Стоимость самого дорогого сорта меда 5 тысяч евро / Фото:

Факт 4

В Древнем Риме мед был разменной монетой. Медом можно было расплатиться или же выплатить штраф.

Факт 5

А вот в Париже для пчел сделали целый отель. Он имеет вид небольшой конструкции из разных видов бревен, досок, кирпича. Здесь пчелы могут строить себе ульи.

Такие отели придумали для того, чтобы сохранить популяцию пчел и улучшить жизнь растений в городах.



Отель для пчел / Фото: legaltechnique.org

Факт 6

К нам из Норвегии пришло словосочетание "медовый месяц". Ведь в Норвегии принято, чтобы молодожены на старте совместной жизни ели мед и пили напитки на его основе. Начало пути должно быть сладким, питательным и полезным.

Факт 7

Кстати, мед – это основа для многих напитков, как алкогольных, так и безалкогольных.

Пиво с медом варили преимущественно монахи, а вот сбитень был тонизирующим напитком. В современном мире мед добавляют ко многим алкогольным тонизирующим коктейлям, таким как грог и глинтвейн.



Алкогольный напиток – медовуха / Фото: karpaty-ua.org.ua

Факт 8

Индейцы Южной Америки с давних пор собирают осиный мед! И даже имеют медоносных ос в полуудомашненном состоянии.

Факт 9

В 1985 году перуанские таможенники задержали крупную партию меда из Эквадора, ведь в нем содержался кокаин.

Выяснилось, что пчел выпускали на плантации коки для получения смертельно опасного меда.

Факт 10

Естественный процесс для меда – это его кристаллизация. Чем больше в меде фруктозы и воды, тем он медленнее кристаллизуется.