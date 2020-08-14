А чи знали ви, що бджільництвом людина почала займатись ще у 600 році до нашої ери? Навіть Аристотель і Піфагор були переконані в користі меду. Ще більше цікавих фактів – читайте в нашому матеріалі.

Загалом слово "мед" має єврейське походження, і дослівно перекладається як "чари", "наділений магією". Але це не єдина цікава історія, яка про нього існує. Редакція 24 каналу зібрала для вас підбірку незвичних фактів, які ви могли не знати.

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10 цікавих і маловідомих фактів про мед

Факт 1

Амфору з медом знайшли при дослідженні могили Тутанхамона. Цікаво, що якість та смак продукту не погіршилися, попри те, що пройшли цілі століття.

Навіть через багато-багато років мед не втрачає корисних властивостей.

Факт 2

До обов'язкових продуктів космонавтів і водолазів входить мед.

Факт 3

У світі існує сорт меду, який коштує 5 тисяч євро за 1 кілограм – це "Ельфійський" мед з Туреччини. Видобувають його в печері в долині Сарікаір біля міста Артвин на глибині 1800 метрів.



Вартість найдорожчого сорту меду 5 тисяч євро / Фото:

Факт 4

У Стародавньому Римі мед був розмінною монетою. Медом можна було розплатитися або ж виплатити штраф.

Факт 5

А ось в Парижі для бджіл зробили цілий готель. Він має вигляд невеликої конструкції з різних видів колод, дощок, цегли. Тут бджоли можуть будувати собі вулики.

Такі готелі вигадали для того, аби зберегти популяцію бджіл і поліпшити життя рослин у містах.



Готель для бджіл / Фото: legaltechnique.org

Факт 6

До нас із Норвегії прийшло словосполучення "медовий місяць". Адже в Норвегії прийнято, щоб молодята на старті спільного життя їли мед і пили напої на його основі. Початок шляху повинен бути солодким, поживним і корисним.

Факт 7

До речі, мед – це основа для багатьох напоїв, як алкогольних, так і безалкогольних.

Пиво з медом варили переважно ченці, а ось збитень був тонізуючим напоєм. У сучасному світі мед додають до багатьох алкогольних тонізуючих коктейлів, таких як грог і глінтвейн.



Алкогольний напій – медовуха / Фото: karpaty-ua.org.ua

Факт 8

Індіанці Південної Америки з давніх часі збирають осиний мед! І навіть мають медоносних ос в напівудомашненному стані.

Факт 9

У 1985 році перуанські митники затримали велику партію меду з Еквадору, адже в ньому містився кокаїн.

З'ясувалось, що бджіл випускали на плантації коки для отримання смертельно-небезпечного меду.

Факт 10

Природний процес для меду – це його кристалізація. Чим більше в меді фруктози та води, тим він повільніше кристалізується.