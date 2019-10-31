Интимная переписка Яременко в Раде: исключат ли "слугу народа" из фракции

Богдана Яременко не исключат из крупнейшей парламентской фракции "Слуга народа". Этот вопрос даже не обсуждался между депутатами, поскольку касается личной жизни Яременко.

Кроме того, журналисты влезли в эту личную жизнь нардепа, сфотографировав и обнародовав его переписки. За это их можно привлечь к ответственности. Об этом в комментарии "Левому берегу" рассказал заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

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Мы не обсуждали этот вопрос (скандал с перепиской Яременко – 24 канал). У меня нет никакого мнения по этому поводу. Но если серьезно и углубляться, то нужно разбираться в этой ситуации. Потому что есть информация на различных сайтах, это вообще был пранк и так далее. Но мы же не комиссия по морали и этике,

– пояснил он.

Корниенко также намекнул, что в Уголовном кодексе есть статья за влезание в личную жизнь.

"Поэтому здесь я бы советовал парламентским фотокорреспондентам быть тоже внимательнее и думать, что они делают. Потому что в какой-то стадии это может вызвать ответную реакцию. То, что так делали журналисты в прошлом созыве, не означает, что они не нарушали закон. Я готов дать журналисту сфотографировать мой телефон, а потом пойти с ним в суд для эксперимента", – добавил нардеп.

Что известно об интимной переписки Богдана Яременко?Журналисты опубликовали фото переписки Яременко из сессионного зала парламента. Судя по снимкам, нардеп интересовался стоимостью услуг проститутки. Сам Яременко убеждал, что все снятое журналистами было заранее продуманной провокацией.



Впоследствии появилась еще одна порция фотографий переписки нардепа, где тот интересуется у 20-летней девушки, сколько денег ей нужно в месяц. Заметим, что у Яременко есть жена Виктория и 2 детей.



Через несколько часов сообщение о провокации Яременко удалил и извинился на фейсбук-странице за свое поведение перед фракцией, Зеленским и семьей.