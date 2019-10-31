12:16
31 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК СИТУАЦИЯ В ЗОЛОТОМ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Гадалки поднимают экономику РФ. Прикладное православие
      Вєсті Кремля
      22:05, 30 октября
      Вести.UA: Гончарук не дружит с цифрами. "Клубничка" в Раде
      Вєсті.UA
      19:00, 30 октября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК СИТУАЦИЯ В ЗОЛОТОМ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Интимная переписка Яременко в Раде: исключат ли "слугу народа" из фракции

      94 Читати новину українською
      Богдан Яременко
      Богдан Яременко / Фото из соцсетей нардепа

      Богдана Яременко не исключат из крупнейшей парламентской фракции "Слуга народа". Этот вопрос даже не обсуждался между депутатами, поскольку касается личной жизни Яременко.

      Кроме того, журналисты влезли в эту личную жизнь нардепа, сфотографировав и обнародовав его переписки. За это их можно привлечь к ответственности. Об этом в комментарии "Левому берегу" рассказал заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

       Актуально: Интимная переписка Яременко: нардепа заставил извиниться пранкер-"Рябошапка" – фотодоказательство

      Мы не обсуждали этот вопрос (скандал с перепиской Яременко – 24 канал). У меня нет никакого мнения по этому поводу. Но если серьезно и углубляться, то нужно разбираться в этой ситуации. Потому что есть информация на различных сайтах, это вообще был пранк и так далее. Но мы же не комиссия по морали и этике,
      – пояснил он.

      Корниенко также намекнул, что в Уголовном кодексе есть статья за влезание в личную жизнь.

      "Поэтому здесь я бы советовал парламентским фотокорреспондентам быть тоже внимательнее и думать, что они делают. Потому что в какой-то стадии это может вызвать ответную реакцию. То, что так делали журналисты в прошлом созыве, не означает, что они не нарушали закон. Я готов дать журналисту сфотографировать мой телефон, а потом пойти с ним в суд для эксперимента", – добавил нардеп.

      Что известно об интимной переписки Богдана Яременко?Журналисты опубликовали фото переписки Яременко из сессионного зала парламента. Судя по снимкам, нардеп интересовался стоимостью услуг проститутки. Сам Яременко убеждал, что все снятое журналистами было заранее продуманной провокацией.

      Впоследствии появилась еще одна порция фотографий переписки нардепа, где тот интересуется у 20-летней девушки, сколько денег ей нужно в месяц. Заметим, что у Яременко есть жена Виктория и 2 детей.

      Через несколько часов сообщение о провокации Яременко удалил и извинился на фейсбук-странице за свое поведение перед фракцией, Зеленским и семьей.

      blog_ava
      ТОП-15 стикеров в Telegram, которые стоит скачать
      сегодня
      50732
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Богдан Яременко Слуга народа Скандал Секс-скандал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Рябошапка считает неприемлемым задерживать нардепов в стенах Рады
      сегодня , 11:38 Рябошапка считает неприемлемым задерживать нардепов в стенах Рады
      54
      Чому Чернівці зникають з карти України: подорож одного дня
      сегодня , 08:40 Чому Чернівці зникають з карти України: подорож одного дня
      Ольга Сурняк 2139
      Главные новости 30 октября: "желтый" режим в ООС, интимный скандал с Яременко и победа "Динамо"
      сегодня , 08:01 Главные новости 30 октября: "желтый" режим в ООС, интимный скандал с Яременко и победа "Динамо"
      Лія Бонавська 707
      Какую выгоду получил Дубинский от истории с детектором лжи: мнение эксперта
      сегодня , 07:03 Какую выгоду получил Дубинский от истории с детектором лжи: мнение эксперта
      Ірина Поліщук 280
      Hеобычный папуас с украинскими корнями
      сегодня , 01:30 Hеобычный папуас с украинскими корнями
      Іван Яковина 533
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук