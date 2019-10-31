Інтимне листування Яременка в Раді: чи виключать "слугу народу" з фракції

Богдана Яременка не виключать із найбільшої парламентської фракції "Слуга народу". Це питання навіть не обговорювалось поміж депутатами, оскільки стосується особистого життя Яременка.

Окрім того, журналісти влізли в це особисте життя нардепа, сфотографувавши і оприлюднивши його листування. За це їх можна притягти до відповідальності. Про це в коментарі "Лівому берегу" розповів заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

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Ми не обговорювали це питання (скандал з листуванням Яременка – 24 канал). У мене немає ніякої думки з цього приводу. Але якщо серйозно і заглиблюватися, то потрібно розбиратися в цій ситуації. Тому що є інформація на різних сайтах, що це взагалі був пранк і так далі. Але ми ж не комісія з моралі і етики,

– пояснив він.

Корнієнко також натякнув, що в Кримінальному кодексі є стаття за влізання в особисте життя.

"Тому тут я б радив парламентським фотокореспондентам бути теж уважнішими і думати, що вони роблять. Тому що на якійсь стадії це може викликати реакцію у відповідь. Те, що так робили журналісти в минулих скликаннях, не означає, що вони не порушували закон. Я готовий дати журналісту сфотографувати мій телефон, а потім піти з ним до суду для експерименту", – додав нардеп.

Що відомо про інтимне листування Богдана Яременка? Журналісти опублікували фото листування Яременка з сесійної зали парламенту. Судячи зі знімків, нардеп цікавився вартістю послуг повії. Сам Яременко переконував, що все зняте журналістами було заздалегідь продуманою провокацією.



Згодом з'явилася ще одна порція фотознімків листувань нардепа, де той цікавиться у 20-річної дівчини, скільки грошей їй потрібно на місяць. Зауважимо, що Яременко має дружину Вікторію та 2 дітей.



Через декілька годин допис про провокацію Яременко видалив та вибачився на фейсбук-сторінці за свою поведінку перед фракцією, Зеленським і сім’єю.