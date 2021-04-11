Главный двигатель африканского джихадизма – это доведенные до крайности молодые люди, которые радикализируются и подвергаются воздействию террористической пропаганды.

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Даже идеологи "Исламского государства" чувствуют, что легче всего идеи исламизма приживаются в странах с бедным, подавленным, безработным населением, которое больше склонно к террористической борьбе. В Африке есть много регионов, соответствующих таким параметрам.

Мозамбик оказался в заложниках у террористов / Скриншот Google Maps

Не менее важный фактор – это слабая центральная власть, которая не способна оказывать достаточное сопротивление террористам. В Африке есть страны, пережившие гражданские войны или живущие в условиях открытого внутреннего вооруженного противостояния. Коррупция, плохое управление и беспросветные финансовые долги делают кризисы хроническими.

В Африке есть контактная зона мусульманской и христианской цивилизаций. Это большие, но структурно слабые страны Сахеля – полосы пространства, которая простирается от Сенегала до Эритреи. Монархии Персидского залива и другие мусульманские государства вкладывают большие ресурсы для популяризации ислама разных мазгабов и течений среди местного населения. Среди проповедников находятся люди, которые распространяют именно радикальные варианты ислама,

– сказал в комментарии 24 каналу соучредитель Центра исследования Африки Александр Мишин.

По его словам, фундаменталистские идеи постепенно закрепляются в середине обществ указанных африканских стран, так как сопровождаются предоставлением определенных материальных благ.

ДР Конго, Кения, Танзания, то есть страны Тропической Африки, также на радарах популяризаторов джихада.

В Мозамбике вообще "удачно" наложились все факторы – сложности постконфликтного восстановления, этническое разнообразие, вопиющая бедность, большое количество молодежи и правительство, которое не способно оказать самостоятельное сопротивление терроризму.

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"Проблемой также является деятельность иностранных крупных корпораций. В Мозамбике нашли крупные промышленные залежи газа, и сейчас компании вместо развития газопроводов и инфраструктуры готовятся просто вывозить ресурсы LNG-танкерами. Хотя Total строит большой LNG-проект на Севере Мозамбика, но он будет введен в строй в 2024 году, и мало улучшит жизнь местного населения. По сути доля населения, проживающего в прибрежных провинциях не является предметом интереса участников газовых инициатив", – отметил Мишин.

Эксперт напомнил, что "у людей были большие надежды, что газодобыча станет для них Эльдорадо. Но вместо этого получается классический пример ресурсного проклятия – газа много, а население остается бедным. Так же воплощается в жизнь известная формула: чем больше в стране хаоса – тем легче ее грабить".

Мозамбик – герой популярной передачи украинского ТВ:

В статье исследователя терроризма Александра Коренькова указано на важный аспект: когда в водоемах Мозамбика начали строить газодобывающую инфраструктуру, в прибрежных районах людей начали лишать традиционного заработка – запрещать ловить рыбу, переселять и лишать земель. То есть, вход иностранных нефтегазовых компаний вместо богатства еще больше углубил кризис и способствовал радикализации населения.

Как террористы захватили целый город

Провинция Кабу-Делгаду на севере Мозамбика давно является объектом нападений для местных террористов, связанных с "Исламским государством". Бои там продолжаются уже несколько лет, и власть с отрывом проигрывает партизанским группировкам. За годы конфликта погибло не менее 2700 человек, а более 670 тысяч местных жителей превратились в беженцев.

Нападение террористов повлекло гуманитарную катастрофу:

"Relocation of displaced people in Cabo Delgado #Mozambique should be an informed, dignified and voluntary decision, and to areas where people can be accommodated with safety and dignity ", said @ValentinTapsoba in the @UN Regional Directors press conference this morning. pic.twitter.com/An2aSh2Poa — UNHCR Mozambique (@UNHCRMozambique) January 20, 2021

Международная организация "Врачи без границ" сообщила, что многие люди вынуждены бежать по джунглям. Некоторые беженцы находили расчлененные тела знакомых и родственников из соседних сел. Встречались и люди, которые умирали от жажды и голода. Врачи все чаще фиксируют случаи малярии и Covid-19.

Сама провинция – очень благоприятное место для террора. В городах проживает бедное молодое безработное население (средний возраст граждан Мозамбика – 17 лет). Жители в основном исповедуют ислам, а через город проходят трассы международного значения и там расположены важные порты.

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Год назад террористы несколько раз захватывали портовый город Мосимбоа-да-Прая, после чего его оставляли. Армия и полиция не способны были остановить джихадистов. Даже после возвращения города под контроль центральной власти окончательно уничтожить боевиков в джунглях было невозможно.

Мозамбик – наши дни, осторожно, видео 18+:

Когда стало понятно, что вооруженные силы не могут эффективно бороться с террористами, Мозамбик пригласил российских наемников из ЧВК "Вагнера". Впрочем, после боевых потерь они покинули страну. Впоследствии стало известно о переговорах властей с североафриканской частной военной компанией Dyck Advisory Group.

Однако боевики даже не думают отступать. 24 марта 2021 года они ворвались в стратегически важный город Пальма и быстро установили там свой контроль.

Что случилось?

Террористы убивали десятки мирных жителей с целью запугать и не допустить сопротивление. Они захватывали казармы и административные сооружения. Под удар также попали иностранцы, которые работали в городе в газодобывающей отрасли.

180 иностранцев пытались эвакуировать, однако колонну обстреляли и погибло несколько человек. Всего эвакуировали из района около 2 тысяч иностранных рабочих.

Около 40 тысяч жителей Пальмы бежали в соседние населенные пункты.

5 апреля военные Мозамбика заявили об уходе террористов из города. Они успели награбить деньги, оружие и ценности, а значит следующего удара можно ждать уже в скором времени. Подогревает ситуацию медийность, ведь после заявлений об освобождении города у террористов есть соблазн вернуться и снова взять Пальму под свой контроль, дискредитировав власть.

Почему город Пальма стратегически важен

Мозамбик – перспективная страна для инвестиций в энергетику. 10 лет назад геологам стало известно об огромных запасах сжиженного газа в водоемах страны, которые измеряют триллионами кубометров. На это сразу обратили внимание ведущие нефтегазовые компании мира ExxonMobile, Total, Mitsui, Oil India, которые начали вкладывать в газодобывающие проекты.

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Власти Мозамбика очень держатся за эти проекты, ведь они могли стать источником инвестиций для бедной страны.

Большие деньги породили очень большие политические надежды на отрасль, чем успешно пользуются террористы для ослабления центральной власти. Нападение боевиков произошло после возобновления работ в газодобывающем комплексе Афунджи компании Total за 23 миллиарда долларов, который расположен всего в десяти километрах от Пальмы.

Дискредитирует власть в этой ситуации тот факт, что французской компании гарантировали особые меры безопасности, которые сразу же оказались неэффективными.

Из-за кризиса в провинции Кабу-Делгаду компания Total прекратила эксплуатацию проекта и эвакуировала своих сотрудников. Руководство отметило, что теперь возлагает надежды на вооруженные силы Мозамбика.

Наличие проектов такого масштаба означает, что в городе проживают тысячи иностранных специалистов, которые будут обслуживать эти комплексы. Иностранные граждане – желанная цель террористов, ведь это возможность делать показательные казни, сеять страх среди европейцев и дискредитировать центральную власть.

Власти страны заинтересованы всеми возможными способами обеспечить безопасность иностранным специалистам, чтобы нефтегазовые гиганты вкладывали в страну свои деньги и отправляли в командировку лучших экспертов в своем деле.

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Дестабилизация в районе Пальмы в перспективе может привести к оттоку капитала и к ослаблению экономики всей страны, где государственный долг уже превышает ВВП.

Ослабление центральной власти в Мозамбике автоматически приведет к еще большему усилению джихадистов в Северных районах, и масштабы угрозы могут увеличиться в разы.

Как две сотни боевиков эффективно сопротивляются регулярной армии

"Даже современным армиям очень сложно действовать против джихадистов в городских условиях", – сказал 24 каналу исследователь терроризма Александр Кореньков.

С одной стороны Мозамбик имеет плохо мотивированных из-за маленькой зарплаты и коррупции военных, которые не знают как бороться с джихадистами. А с другой стороны есть 200 мотивированных бойцов, которые за идею готовы себя подрывать. И эти боевики прячутся в городе среди мирного населения, где нужно их не только найти, но и ликвидировать так, чтобы не нанести вред местным жителям,

– отметил эксперт.

То есть, когда мы говорим о захвате боевиками города, это не значит, что они сидят в окопах и на блокпостах и держат позиции. Террористы передвигаются по городу группами и прячутся за спинами местных.

Также захват города не означает, что "ИГ" меняет всю вертикаль власти и теперь ведет там свою политику. Речь идет сугубо о силовом контроле над населенным пунктом и его инфраструктурой. Даже местная власть могла остаться от центра, просто теперь она фактически в заложниках.

История знает по меньшей мере два примера крупных противостояний в городах против террористов "Исламского государства". Это – освобождение иракского города Мосул и филиппинского Марави. В обоих случаях искоренение террористов сопровождалось уничтожением целых районов и смертями мирного населения. Власти Мозамбика не спешат уничтожать инфраструктуру и надеются бороться с террористами в городах без полномасштабных боевых действий.

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Даже после отступления террористы могут в любой момент вернуться с уже награбленным оружием и закрепиться там надолго, если им это будет выгодно.

Но проблема войны в городе – это лишь полбеды. По словам Коренькова, регулярная армия Мозамбика, кроме коррупции и недостатка финансирования, до сих пор ощущает последствия долгой гражданской войны, которая официально закончилась лишь в 1992 году.

Армия Мозамбика поделена на фракции не только по этническому происхождению, но и политически. Эти кланы имеют большое количество противоречий и опыт в борьбе друг с другом. В такой ситуации построить сильную армию очень трудно. Более того, в бедной стране армия – это всегда источник для коррупционных доходов. Как следствие, вооруженные силы не могут обеспечить достойную заработную плату военным, они теряют мотивацию и не хотят воевать,

– Александр Кореньков о боевой готовности ВС Мозамбика.

Как долго продлится кризис

"Кризис будет продолжаться до тех пор, пока не будут искоренены его причины. А это – бездействие правительства, подрывные внешние влияния и безумная бедность населения. Когда людей доводят до края, они террористов воспринимают как альтернативу и даже поддерживают их. В западных СМИ это позиционируют как безусловное зло, однако далеко не все местные жители разделяют этот в целом справедливый взгляд на терроризм. Для кого-то участие в рядах боевиков, к большому сожалению, – едва ли не единственный доступный шанс получить более высокий статус в обществе", – сказал в комментарии 24 каналу эксперт Александр Мишин.

С международной поддержкой в борьбе с терроризмом также не все так просто, считает исследователь Александр Кореньков.

Соединенные Штаты, например, имеют особый подход в борьбе с терроризмом. Они сначала помогают развивать местные вооруженные силы, которые будут бороться с джихадистами, а затем подключают авиацию. После Ирака американцы поняли, что вводить собственный контингент – плохая идея, ведь впоследствии местные будут воспринимать его как оккупантов, и кризис лишь обострится. Сколько нужно времени на разрешение кризиса в Мозамбике – неизвестно. А в это время джихадисты будут только усиливаться,

– сказал эксперт.

Вопрос вызывает и мотивация центральной власти в корне решать проблему, ведь борьба с терроризмом – это отличный способ приобрести политические баллы. Так же это может превратиться в крупный коррупционный бизнес, существование которого может свести на нет надежды решить проблему в кратчайшие сроки.

Даже если террористы на этот раз отступят из города, проблема от этого не исчезает, а лишь усугубляется – боевики делают в нестабильных районах то, что хотят, а потом в любой момент могут убежать в джунгли, где их очень трудно достать. Динамика количества нападений с 2017 года растет, а власти пока явно проигрывает в неравной борьбе с терроризмом.