Итоговый выпуск новостей за 21:00: Усиление протестов в Каховке. Ситуация на передовой

В итоговом выпуске новостей за 5 января по состоянию на 21:00 – жители Каховки уже третий день пикетируют местный райотдел полиции. Люди возмущены тем, как расследуется резонансное убийство, которое, вероятно, совершил бывший правоохранитель. На фронте наши защитники наткнулись на вражескую мину. Один военный погиб, еще один получил ранения.

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После российского плена пленники Кремля попали в больницу. Кое-кого уже успели выписать, однако десяткам бывших пленных просто некуда идти – семьи, дома и работа остались на оккупированных территориях.

Уникальность гуцульской керамики признали в ЮНЕСКО и внесли ее в список мирового нематериального наследия.