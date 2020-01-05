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      УБИЙСТВО СУЛЕЙМАНИ ПРОТЕСТЫ В КАХОВКЕ ИТОГИ 2019 ПОЖАРЫ В АВСТРАЛИИ
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      УБИЙСТВО СУЛЕЙМАНИ ПРОТЕСТЫ В КАХОВКЕ ИТОГИ 2019 ПОЖАРЫ В АВСТРАЛИИ

      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Усиление протестов в Каховке. Ситуация на передовой

      Выпуск новостей 19 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 5 января по состоянию на 21:00 – жители Каховки уже третий день пикетируют местный райотдел полиции. Люди возмущены тем, как расследуется резонансное убийство, которое, вероятно, совершил бывший правоохранитель. На фронте наши защитники наткнулись на вражескую мину. Один военный погиб, еще один получил ранения.

      Также в выпуске:

      После российского плена пленники Кремля попали в больницу. Кое-кого уже успели выписать, однако десяткам бывших пленных просто некуда идти – семьи, дома и работа остались на оккупированных территориях.

      Уникальность гуцульской керамики признали в ЮНЕСКО и внесли ее в список мирового нематериального наследия.

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      Теги: Война Война на Донбассе Протесты в Каховке Протесты Выпуск новостей
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