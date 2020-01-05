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      ВБИВСТВО СУЛЕЙМАНІ ПРОТЕСТИ В КАХОВЦІ ПІДСУМКИ 2019 ПОЖЕЖІ В АВСТРАЛІЇ
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      ВБИВСТВО СУЛЕЙМАНІ ПРОТЕСТИ В КАХОВЦІ ПІДСУМКИ 2019 ПОЖЕЖІ В АВСТРАЛІЇ

      Підсумковий випуск новин за 21:00: Посилення протестів у Каховці. Ситуація на передовій

      Випуск новин 74 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 5 січня станом на 21:00 – мешканці Каховки вже третій день пікетують місцевий райвідділ поліції. Люди обурені тим, як розслідується резонансне вбивство, яке ймовірно скоїв колишній правоохоронець. На фронті наші захисники натрапили на ворожу міну. Один військовий загинув, ще один отримав поранення.

      Також у випуску:

      Після російського полону бранці Кремля потрапили у лікарню. Декого вже встигли виписати, проте десяткам колишніх полонених просто нема куди йти – сім'ї, домівки та робота залишились на окупованих територіях.

      Унікальність гуцульської кераміки визнали у ЮНЕСКО і внесли її до переліку світової нематеріальної спадщини.

      Традиційна кутя: як правильно готувати страву і що варто подати на різдвяний стіл
      сьогодні
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      Теги: Випуск новин Протести Протести в Каховці Війна на Донбасі Війна
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