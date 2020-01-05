Підсумковий випуск новин за 21:00: Посилення протестів у Каховці. Ситуація на передовій

У підсумковому випуску новин за 5 січня станом на 21:00 – мешканці Каховки вже третій день пікетують місцевий райвідділ поліції. Люди обурені тим, як розслідується резонансне вбивство, яке ймовірно скоїв колишній правоохоронець. На фронті наші захисники натрапили на ворожу міну. Один військовий загинув, ще один отримав поранення.

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Після російського полону бранці Кремля потрапили у лікарню. Декого вже встигли виписати, проте десяткам колишніх полонених просто нема куди йти – сім'ї, домівки та робота залишились на окупованих територіях.

Унікальність гуцульської кераміки визнали у ЮНЕСКО і внесли її до переліку світової нематеріальної спадщини.